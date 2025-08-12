ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 12 Ağustos 2025 17:47
 ~ Son Güncelleme: 12 Ağustos 2025 18:00
1 dk Okuma

Bakan Tekin duyurdu: Kılık kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yaptık

Okul kıyafetlerinde değişiklik yapılacağını belirten Bakan Yusuf Tekin, "Kıyafetlerde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyecek. Belirlenen okul kıyafetleri 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bakan Tekin duyurdu: Kılık kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yaptık
*Fotoğraf: AA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,  2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirmek üzere düzenlenen "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı"nda bakan yardımcıları, birim amirleri ve 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Bakan Tekin, "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Genelgesi"nin yakında duyurulacağını söyledi.

Tekin, okullarda forma uygulamasında değişikliğe gidildiğini belirtti ve ekledi:

"Velilerimize maddi külfet getirilmesini önlemek için öğrencilerimizin kılık kıyafeti ile ilgili yönetmelik değişikliği yaptık. Velilerimizin üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesini istemiyoruz. Kıyafetlerde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyecek. Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak ve bu kıyafetler 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Formanın ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olması bizim için öncelikli. Ayrıca özel sağlık durumu bulunan öğrencilerimizin uygun kıyafet giymesine de izin verilecek."

Toplumsal cinsiyet temelli eğitimin dönüştürücü rolü
Toplumsal cinsiyet temelli eğitimin dönüştürücü rolü
12 Ağustos 2025

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
MEB Yusuf Tekin okul kıyafet
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git