Bakan Tekin duyurdu: Kılık kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yaptık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirmek üzere düzenlenen "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı"nda bakan yardımcıları, birim amirleri ve 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Bakan Tekin, "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Genelgesi"nin yakında duyurulacağını söyledi.

Tekin, okullarda forma uygulamasında değişikliğe gidildiğini belirtti ve ekledi:

"Velilerimize maddi külfet getirilmesini önlemek için öğrencilerimizin kılık kıyafeti ile ilgili yönetmelik değişikliği yaptık. Velilerimizin üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesini istemiyoruz. Kıyafetlerde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyecek. Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak ve bu kıyafetler 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Formanın ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olması bizim için öncelikli. Ayrıca özel sağlık durumu bulunan öğrencilerimizin uygun kıyafet giymesine de izin verilecek."