Bakan Tekin: Ders süresinde kısalma yok, müfredatta sadeleştirme olacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Müfredat değişikliği ve ders süreleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Tekin, çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Tekin, “Ders sürelerinde kısalma olmayacak. Sadeleştirme müfredatta olacak. Yeni müfredat ile ilgili çalışmalarda sona yaklaştık. Bir dahaki kabine toplantısına kadar müfredat değişikliğinin detaylarını paylaşacağız” dedi.

Tekin, müfredat değişikliğini tüm sınıfları kapsayacak şekilde çalıştıklarını belirterek, "Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız, derslerin tamamında sadeleşme olacak" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Tüm sınıflarda müfredat değişecek

Bakan, 'müfredat çok ağır' demişti

Bakan Tekin, müfredat değişikliğiyle ilgili ilk açıklamayı 1 Kasım’daki kabine toplantısının ardından yapmıştı ve şöyle demişti:

"Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız. Derslerin tamamında sadeleşme olacak.

Özetle şöyle açıklayayım; tekrar eden konular var. İlkokul, ortaokul, lisede tekrar eden konular mevcut. Hemen hemen tüm kademelerde tekrar eden konular, kazanımlar var. Öncelikle bunları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz.

İkinci husus ise bazı konular da var ki pedagojik usullerle anlatılmıyor. Yani lisede anlatılan konu ya da ilkokulda anlatılan konu birbirini tamamlamıyor. Bu bir sarmaldır. Hep söylüyoruz, müfredat hem çok ağır hem de çok fazla konu olduğundan öğretmenlerimiz konuları yetiştiremediklerinden yakınıyorlar.

Doğal olarak saha ziyaretlerimizde, öğretmen odası buluşmalarımızda konuları yetiştirmek için haftalık ders saatlerinin yetmediğini belirtiyorlar. Bunu hemen hemen tüm branş öğretmenleri için söylemek mümkün. Dolayısıyla herkese fazla ders saati verince bu sefer haftalık ders saati 60'ı buluyor."

(RT)