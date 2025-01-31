Bakan Tekin'den TÖZOK'a eleştiri: Tepkilere sessiz kalıyorsunuz

Türkiye Özel Okullar Derneği’nin (TÖZOK) her yıl geleneksel olarak Antalya’da düzenlediği eğitim sempozyumunun 23’üncüsü başladı.

“Türkiye’de ve dünyada özel okullar” temasıyla dün başlayan ve yarın (1 Şubat) sona erecek olan sempozyumun açılışında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuştu.

Türkiye’de 2002 yılında 2 bin 395 özel okul olduğunu hatırlatan Tekin, Gülen Cemaati’nin özel okul sektöründe az da olsa var olduğunu ve sektörü domine ettiğini söyledi. Tekin, “Bence burada teşekkürü hak ettiğimiz bir başka konu da sizleri FETÖ vesayetinden kurtarmış olduk, bu da önemli bir adımdı" dedi.

Özel okullarla sürekli istişare halinde olmayı önemsediklerini belirten Tekin, bu istişareyi sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

"Özel okullarla işbirliğini devam ettireceğiz"

Bakanlığın ve özel okulların kamu hizmeti yürüttüğünü söyleyen Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşbirliğini devam ettireceğiz, burada hiçbir endişeniz olmasın. Hatta şu an gündemimizde yok ama müsteşarlık dönemimizde özel öğretim kurumlarını genel müdürlük içerisinde sektör temsilcilerinin olduğu bir başkanlığa dönüştürebilir miyiz, yani hiyerarşik yapı içerisinde statüsünün bir başkanlık içerisinde özel öğretim kurumlarının temsilcilerinin olduğu bir yapıya dönüştürebilir miyiz diye de bir çabamız vardı, şimdi gündemimizde yok ama bu kadar sizi sürecin içerisinde görmek istiyoruz. Bunu sizin için değil, kendimiz için istiyoruz. Yani işimizi kolay ve doğru yapmak için istiyoruz. Eğitim sektörü çok dinamik bir sektör, sürekli revizyonlar yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu işbirliğini kurumsal hale getirmek bizi de mutlu eder."

"Ücret politikalarınızı izliyoruz"

Tekin, gerek siyasette gerek medya sektöründe özel okullarla ilgili eleştirilere derneğin sessiz kaldığını ifade etti. Üst düzey hizmet sunan veya üst düzey ücret alan okul sayısı üzerinden özel okullara eleştirilerin yapıldığını belirten Tekin, sistem üzerinden bakıldığında 12 bin özel okuldan 22 okulun bahsedilen ücretleri talep ettiğini ifade etti.

Bu 22 okul üzerinden bir genelleme yapıldığını aktaran Tekin, şunları söyledi: "Buna çıkıp cevap vermeniz, konuşmanız lazım. Aynı şey Öğretmenlik Mesleği Kanunu görüşülürken çalıştırdığınız öğretmen arkadaşlarımızın ücretleriyle ilgili kamuoyunda çok farklı bir algı oluşturuldu. Biz yine genel müdürlük üzerinden sizin öğretmenlerle ilgili ücret politikalarınızı izliyoruz. Zaten belirli koşulların altında öğretmen çalıştıran özel öğretim kurumlarımızı uyarıyoruz, tedbirimizi alıyoruz. Çünkü hiçbir öğretmen arkadaşımızın hakkının yenmesi, emeğinin karşılığını alamaması bu salonda hiç kimsenin arzu etmediği bir şeydir. Hepimiz hak edenin hak ettiğini almasından yanayız, bu bizim ortak politikamız."

"Özel okullara teşvik de yeni uygulama"

Özel okullara teşvik konusuna değinen Tekin, yeni bir uygulamayı hayata geçirmek istediklerini belirtti ve ekledi: "Özel okulların boş kontenjanlarının bu anlamda kamu okulları tarafından değerlendirilmesi. Pilot uygulama olarak 6 Şubat depremlerini yaşayan 11 ilde bunu başlattık. İstanbul ile ilgili de hem il milli eğitim müdürlüğümüz hem de genel müdürlüğümüz bir çalışma yürütüyorlar, onu da devam ettireceğiz."

"Özel okul öğretmenlerine de yeşil pasaport verebiliriz"

Bakan Tekin, özel okulda görev yapan öğretmenlere yeşil pasaport verilmesinin de gündemlerinde olduğunu söyledi.

Kişisel olarak teftişi aynı zamanda bir rehberlik olarak gördüğünü dile getiren Tekin, "Bir yanlış yaptıysak yanlış yaptığımızı bize birileri hatırlatır, biz de düzeltiriz. Yanlış yapmadıysak bu uygulamamız onaylanmış olur. Şimdi sizden isteğim, bizim yürüttüğümüz teftişle ilgili süreci bir rehberlik olarak görmenizi istiyorum" diye konuştu.

"İçinizdeki çürük elmalarla mücadele edin"

Özel okulların kendi içlerindeki kötü örneklerle mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Tekin, şöyle devam etti:

"Fahiş fiyat uygulayan, öğretmenlerine hak ettikleri özlük haklarını vermeyen, velilerle ilişkilerinde usule aykırı bir biçimde kayıt dışı para alan bu sebepten dolayı da sizi zan altında bırakan içinizdeki çürük elmalarla siz mücadele etmezseniz, kamusal hizmeti yürütmek ve denetlemekle mükellef olan Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz bunun ardına düşeriz. Biz çocuklarımızın, velilerimizin hakkını ve hukukunu korumak için ne gerekiyorsa yaparız. Burada popülizm yapmak adına farklı şeyler söylemeyeceğim.

Bu bir kul hakkı sizi de zan altında bırakıyor bizi de veliyi de zor durumda bırakıyor. Benim sizden isteğim şu, bu süreci birlikte yürütelim. Siz de kendi içinizde bu tür kötü örnekleri ya kendi içinizde çözün ya da bize ulaştırın, biz gerekeni yapalım. Birlikte çalışmak ancak bu şekilde mümkündür. Siz yapmadığınız sürece bunu biz yapacağız ve bizim yaptırım gücümüz, hem cezai müeyyideleri var hem de kapatmaya kadar varacak cezalar var, hiçbirini yapmaktan da çekinmeyiz. Çünkü burada hukuk devleti ilkesiyle temel hak ve hürriyetlerle sıkıntılı durumlar ortaya çıkıyor. Bizim görevimiz de bu sıkıntıları ortadan kaldırmak."

(RT)