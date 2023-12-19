Bakan Tekin'den tarikat soruna yanıt: Politik değil hukuki bir konu

Esenler Tuna Eğitim Vadisi’nin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e tarikat ve cemaatlerle yapılan protokollerle ilgili açıklaması soruldu.

Bakan Tekin, tepkilere neden olan açıklamasına ilişkin “Bir basın toplantısıyla açıklarız. Konu politik değil hukuki bir konu” dedi.

Bakan Tekin: Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz

Bakan Tekin ne demişti?

TBMM Genel Kurul'da Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe üzerinde milletvekillerinin konuşmalarının tamamlanmasının ardından konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şunları söylemişti:

"Bu protokollerden bin 167 tanesi resmi kurumlarla, 550 tanesi STK'larla, 986 tanesi ise TEMA'dan Kızılay'a bir sürü STK'yla. Bunların içerisinde sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ben bu protokollerle bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz."

ÇYDD'den Bakan Tekin'e tepki: Cemaat ve tarikatlar STK değildir

(RT)