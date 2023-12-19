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Yayın Tarihi: 19 Aralık 2023 16:56
 ~ Son Güncelleme: 19 Aralık 2023 17:05
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Bakan Tekin'den tarikat soruna yanıt: Politik değil hukuki bir konu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı açılış töreninde bir gazetecinin tarikat ve cemaatlerle ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin sorusuna, "Bir basın toplantısıyla açıklarız. Konu politik değil hukuki bir konu" diye yanıt verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bakan Tekin'den tarikat soruna yanıt: Politik değil hukuki bir konu

Esenler Tuna Eğitim Vadisi’nin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e tarikat ve cemaatlerle yapılan protokollerle ilgili açıklaması soruldu.

Bakan Tekin, tepkilere neden olan açıklamasına ilişkin “Bir basın toplantısıyla açıklarız. Konu politik değil hukuki bir konu” dedi.

Bakan Tekin: Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz
Bakan Tekin: Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz
18 Aralık 2023

Bakan Tekin ne demişti?

TBMM Genel Kurul'da Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe üzerinde milletvekillerinin konuşmalarının tamamlanmasının ardından konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şunları söylemişti:

"Bu protokollerden bin 167 tanesi resmi kurumlarla, 550 tanesi STK'larla, 986 tanesi ise TEMA'dan Kızılay'a bir sürü STK'yla. Bunların içerisinde sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ben bu protokollerle bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz."

ÇYDD
ÇYDD'den Bakan Tekin'e tepki: Cemaat ve tarikatlar STK değildir
18 Aralık 2023

(RT)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarikat cemaat protokoller
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