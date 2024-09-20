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Yayın Tarihi: 20 Eylül 2024 11:30
 ~ Son Güncelleme: 20 Eylül 2024 12:00
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Bakan Tekin'den "MESEM'de iş cinayetleri" önergelerine çelişkili yanıtlar

24 Temmuz’daki yanıtında Ocak 2023-Haziran 2024’te MESEM’de 5 çocuk işçinin öldüğünü belirten Milli Eğitim Bakanı, 20 Ağustos’taki yanıtında ise “Hayat kaybıyla sonuçlanan bir kaza yok” dedi.

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Görseli Büyüt
Bakan Tekin'den "MESEM'de iş cinayetleri" önergelerine çelişkili yanıtlar

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) örgün eğitimden koparıp Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) adıyla sermayeye ucuz iş gücü olarak sunduğu çocuklar iş cinayetlerinde ölüyor.

Bakan Yusuf Tekin ise konuyu gündeme getiren milletvekillerinin soru önergelerine farklı tarihlerde çelişkili yanıtlar verdi. Bu durum, MESEM’lerle ilgili şeffaflık ve hesap verebilirlik konularında ciddi soru işaretleri doğuruyor.

İlk örnek 23 Temmuz’dan. Bakan Tekin, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’in önergesini cevaplıyor. Ocak 2023’ten Haziran 2024’e kadar 5 çocuk işçinin MESEM kapsamında çalışırken öldüğünü açıklıyor:

“2023 yılının başından 2024 yılı Haziran ayına kadar ölümle sonuçlanan 5 iş kazası meydana gelmiş olup kazalarda yaşamını yitirenlerin tamamı 14 yaş ve üzeri erkektir. Yaşamım yitiren öğrencilerin öğrenim gördükleri alanlar; tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı ile inşaat teknolojisidir.”

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Bakan Tekin, 20 Ağustos’ta ise CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever’in soru önergesine verdiği yanıtta “Can kaybı yok” diyor:

“Mesleki eğitim merkezlerinde 2023’te iki iş kazası meydana gelmiş ve iki öğrenci yaralanmış; 2024’te ise dokuz iş kazası meydana gelmiş ve dokuz öğrenci yaralanmış; uzuv kaybıyla veya hayat kaybıyla sonuçlanan bir kaza meydana gelmemiştir.”

MESEM’de hayatını kaybeden çocuklar

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı boyunca basına yansıyan iş cinayetlerinde hayatını kaybeden çocuklar şöyle:

  • Zekai Dikici (16), Eylül 2023, Manisa
  • Ulaş Dumlu (17), Aralık 2023, Konya
  • Ömer Çakar (17), Aralık 2023, Diyarbakır
  • Erol Can Yavuz (15), Ocak 2024, Kütahya
  • Arda Tonbul (14), Ocak 2024, İstanbul
  • Murat Can Eryılmaz (17), Şubat 2024, Kilis
  • Alperen Enes Ural (17), Mayıs 2024, Manisa
  • Alperen Kocayavuz (15), Temmuz 2024, Ankara
  • Eren Dağ (16), Temmuz 2024, Konya

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
MESEM Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mesleki eğitim merkezleri çocuk işçi çocuk işçi cinayeti
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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