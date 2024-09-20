Bakan Tekin'den "MESEM'de iş cinayetleri" önergelerine çelişkili yanıtlar

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) örgün eğitimden koparıp Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) adıyla sermayeye ucuz iş gücü olarak sunduğu çocuklar iş cinayetlerinde ölüyor.

Bakan Yusuf Tekin ise konuyu gündeme getiren milletvekillerinin soru önergelerine farklı tarihlerde çelişkili yanıtlar verdi. Bu durum, MESEM’lerle ilgili şeffaflık ve hesap verebilirlik konularında ciddi soru işaretleri doğuruyor.

İlk örnek 23 Temmuz’dan. Bakan Tekin, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’in önergesini cevaplıyor. Ocak 2023’ten Haziran 2024’e kadar 5 çocuk işçinin MESEM kapsamında çalışırken öldüğünü açıklıyor:

“2023 yılının başından 2024 yılı Haziran ayına kadar ölümle sonuçlanan 5 iş kazası meydana gelmiş olup kazalarda yaşamını yitirenlerin tamamı 14 yaş ve üzeri erkektir. Yaşamım yitiren öğrencilerin öğrenim gördükleri alanlar; tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı ile inşaat teknolojisidir.”

Bakan Yusuf Tekin, MESEM’lerdeki ölümlerden bihaber

Bakan Tekin, 20 Ağustos’ta ise CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever’in soru önergesine verdiği yanıtta “Can kaybı yok” diyor:

“Mesleki eğitim merkezlerinde 2023’te iki iş kazası meydana gelmiş ve iki öğrenci yaralanmış; 2024’te ise dokuz iş kazası meydana gelmiş ve dokuz öğrenci yaralanmış; uzuv kaybıyla veya hayat kaybıyla sonuçlanan bir kaza meydana gelmemiştir.”

MESEM’de hayatını kaybeden çocuklar

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı boyunca basına yansıyan iş cinayetlerinde hayatını kaybeden çocuklar şöyle:

Zekai Dikici (16), Eylül 2023, Manisa

Ulaş Dumlu (17), Aralık 2023, Konya

Ömer Çakar (17), Aralık 2023, Diyarbakır

Erol Can Yavuz (15), Ocak 2024, Kütahya

Arda Tonbul (14), Ocak 2024, İstanbul

Murat Can Eryılmaz (17), Şubat 2024, Kilis

Alperen Enes Ural (17), Mayıs 2024, Manisa

Alperen Kocayavuz (15), Temmuz 2024, Ankara

Eren Dağ (16), Temmuz 2024, Konya

(HA)