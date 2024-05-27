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Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2024 13:22
 ~ Son Güncelleme: 27 Mayıs 2024 13:30
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Bakan, tartışmalı müfredatı onayladı

Milli Eğtim Bakanı Yusuf Tekin tartışmalara konu olan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni onayladığını açıkladı. Yeni müfredat, "https://mufredat.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bakan, tartışmalı müfredatı onayladı

Anadolu Ajansı'nın, Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı habee göre, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 9 dersin öğretim programı ile ortak metni, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 10 dersin öğretim programı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 7 dersin öğretim programı, 26 Nisan'da kamuoyunun görüş ve önerisine sunuldu. 10 Mayıs'a kadar askıda kalan taslağa bu sürede 67 bin 284 görüş ve öneri iletildi.

Yeni müfredat taslağına öğretmenlerden 38 bin 865 görüş ve öneri gelirken müfredat taslağına katkı sunmak isteyen sivil toplum kuruluşları, eğitim platformları ile eğitimin diğer paydaşları ise 28 bin 419 görüş bildirdi.

Müfredat için görüş ve önerilerin yüzde 58'i öğretmenlerden, yüzde 42'si ise diğer paydaşlardan geldi. İletilen görüşlerin üçte biri ortak metne, altıda biri ise okul öncesi eğitim programına yönelik oldu.

Eğitim paydaşlarından gelen 67 bin 284 görüş ve öneri tek tek tasnif edildi. Bu çerçevede öğretim programlarında bazı genel tashihler yapıldı.

Yeni müfredata ilişkin 26 dersin "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" öğretim programları, 16-22 Mayıs'ta kurul gündemine alınarak görüşüldü. Tekrar görüşülen yeni müfredat, Talim ve Terbiye Kurulu onayından geçti.

Milli Eğtim Bakanlığı sitesinde yayında

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onay sürecinden geçen yeni müfredatı onayladı.

Böylece, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", tüm aşamalardan geçerek "https://mufredat.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişime açıldı.

Yeni müfredat, gelecek eğitim-öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.

Müfredat milli eğitim
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