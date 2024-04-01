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Yayın Tarihi: 1 Nisan 2024 12:27
 ~ Son Güncelleme: 1 Nisan 2024 12:30
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Bakan Şimşek’ten ekonomide “tasarruf” açıklaması

“Ana hedefimiz olan, enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bakan Şimşek’ten ekonomide “tasarruf” açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin ardından ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirme yaptı.

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Orta Vadeli Program’ı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini belirten Şimşek, “Ana hedefimiz olan, enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız” dedi.

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“Kamuda harcama kontrolü”

Şimşek’in açıklaması şöyle:

“Eylül 2023'te açıkladığımız OVP'yi güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ana hedefimiz olan, enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız.

OVP'de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız.

Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız.”

(AS)

Seçim 2024 OVP ekonomi politikaları ekonomik kriz
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