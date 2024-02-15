Bakan Özhaseki: Tehlikeli atıkların Fırat'a ulaşıp ulaşmadığı konusu çok önemli

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, dün akşam katıldığı İstanbul Ticaret Odası (İTO) Çalışma Toplantısı'nda Erzincan, İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nde yığın liçi alanındaki çökmeyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Özhaseki, şu bilgileri verdi:

"İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji Bakanımız şu anda Erzincan İliç'teler. Müthiş bir kütlenin kaydığı ortam. Burada 9 kardeşimiz şu anda toprak altında. Müthiş bir arama çalışması var. İnşallah bir an önce onlara ulaşırlar diye de ümit ve dua ediyorum.

Oradaki tehlikeli atıkların Fırat'a ulaşıp ulaşmadığı konusu çok önemli. İlgili birimlerimiz, genel müdürlerimiz, onların ekipleri, işbirliği yaptığı bilim adamları, elimizdeki tüm teknik imkanlar tamamıyla bölgeye sevk edildi. Araçlarımız orada.

Tahliye laboratuvarlarımız orada. Ayrıca bağımsız laboratuvarlara gerek topraktan gerekse sudan numuneleri alıp gönderiyoruz. Çok şükür şu ana kadar herhangi bir kirliliğe ve korktuğumuz bir olaya rastlamadık. Anlık olarak bunu takip ediyoruz.”

İliç için Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak

(AS)