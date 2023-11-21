Bakan Özhaseki: Plastik atık ithalatı devam edecek

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) yayınladığı verilere göre, Türkiye 2022 yılında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden en fazla plastik atık ithal eden (başka bir ülkeden satın alan ve ülkeye getiren) ülke oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye verdiği soru önergesi aracılığıyla konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıdı.

Dinçer’in soru önergesine yanıt veren Bakan Özhaseki, 2023 yılında da plastik atık ithalatına “müsaade verildiğini” belirtti.



• Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanıtını görmek için tıklayın.

“AKP iktidarının ısrarı”

Özhaseki’nin yanıtını değerlendiren Dinçer, şöyle dedi:

“Türkiye çöp ithalatında dünyada ilk üç sırada yer almaktadır. Ülkemizde kangren haline gelmiş böylesine bir sorunu çözmeye dair eylem planları geliştireceklerine, AKP iktidarı ısrarla atık ithalatına devam etmektedir.

“Bakanlığa göre ülkemiz atık ithalatında dışa bağımlıymış. Bu katma değeri olan bir ürün değil ki dışa bağımlı olasınız. Ülkemizde fazlasıyla atık hali hazırda çıkıyor. Türkiye’nin atık ithalatı gün geçmeden derhal yasaklanmalı, sıfır atık politikaları kararlı bir şekilde uygulamaya başlanmalıdır.

Fotoğraf: CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Kaynak: CHP Basın Servisi

“Kâr değil, zarar”

“İthal edilen atıkların geri dönüşüm oranlarına, bu dönüşümden ne kadar kazanç elde edildiğine dair somut sorularımız yanıtsız bırakılmıştır. Bu soruların yanıtsız kalması, verilerin ve denetimlerin şeffaf olmadığı anlamına geliyor, ancak başka şüpheleri de akla düşürüyor. Ya gerçekten Bakanlık elinde bu veriler yok -ki bu ihtimal denetimlerin durumunu ortaya çıkarır- ya da bu dönüşüm faaliyetlerinden kâr değil, zarar ediliyor ve bu yüzden rakamlar açıklanmak istenmiyor.

“Çin ve İngiltere gibi birçok ülke atık ithalatını yasaklamışken, tek kullanımlık plastik üretimi ve kullanımı kısıtlamışken, artık yapmamız gereken kendi atıklarımızı ayrıştırıp, geri dönüştürmek ve ekonomiye kazandırmak olmalıdır.” (TY)