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Yayın Tarihi: 7 Şubat 2024 08:40
 ~ Son Güncelleme: 7 Şubat 2024 08:42
1 dk Okuma

Bakan Özhaseki: Ev sahipleri ölüsü yoksa, “Yıkıldığı iyi olmuş, bize mis gibi villa verdiniz” diyor

Çevre Bakanı Özhaseki, depremzedelere teslim edilen evlerle ilgili sözlerinin tepki çekmesinin ardından “Deprem gibi hayati bir konuda bile algı çalışması yapmak isteyenler, vatandaşlarımızın söylediklerine kulak versin” açıklamasını yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bakan Özhaseki: Ev sahipleri ölüsü yoksa, “Yıkıldığı iyi olmuş, bize mis gibi villa verdiniz” diyor
Fotoğraf: AA

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında depremzedelere teslim edilen evleri anlattı.

Depremzedelerin, can kaybı yoksa evlerinin yıkılmasından memnun olduklarını söyleyen Özhaseki, şöyle konuştu:

“Deprem bölgesinde yaptığımız şimdiki evlerin standardı eskisinden çok yüksek. Köy evlerini çelikten yapmaya başladık. 9 şiddetinde deprem gelse bile yıkması mümkün değil. Şimdiye kadar gidip köy evlerini teslim ettiğim ve misafir olduğum ev sahipleri şunu söylüyor, ‘Allah razı olsun. Bak evimiz yıkıldı, eğer ölüler de yoksa, yıkıldığı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz’ diyor.”

Bakan Özhaseki, sözlerinin tepki çekmesinin ardından sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

“Deprem gibi hayati bir konuda bile algı çalışması yapmak isteyenler, vatandaşlarımızın söylediklerine kulak versinler:

- Vatandaşımız şöyle söylüyor: “Bize mis gibi villa verdiniz”

Vefat eden kardeşlerimizi geri getiremeyiz. Ancak geride kalan yakınlarına sağlam, güvenli konutlar teslim etmeye devam edeceğiz.”

6 Şubat 2023’te, Maraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7,7 büyüklüğünde, ardından Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Maraş’ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Urfa, Antep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ’ı etkileyen depremlerde, resmi rakamlara göre 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Depremler 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkıma yol açtı.

(AS)

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