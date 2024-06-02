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Yayın Tarihi: 2 Haziran 2024 13:32
 ~ Son Güncelleme: 2 Haziran 2024 15:37
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Bakan Özhaseki: Çöken binanın 1,5 katı kaçak ve yapımında deniz kumu kullanılmış

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Küçükçekmece'de çöken ve bir kişinin öldüğü binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bakan Özhaseki: Çöken binanın 1,5 katı kaçak ve yapımında deniz kumu kullanılmış
Fotoğraf: AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili olarak sosyal medyadan açıklama yaptı.

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Bir kişinin öldüğü, 8 kişinin ise yaralı olarak enkazdan çıkarıldığı binanın yapımında deniz kumu kullanıldığı belirten Bakan Özhaseki, binanın statiğini bozacak müdahalelerin de yapıldığını aktardı. 

"İstanbul’umuza, ülkemize geçmiş olsun. İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde bir binanın çökmesi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

"İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir.

"Yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır. Ekiplerimiz sahada incelemelerine devam ediyorlar, gelişmeleri anbean takip ediyoruz." (AÖ)

çöken bina mehmet özhaseki
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