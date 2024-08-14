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Yayın Tarihi: 14 Ağustos 2024 16:21
 ~ Son Güncelleme: 14 Ağustos 2024 16:23
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Bakan Memişoğlu, M çiçeğindeki gelişmeleri takip ettiklerini açıkladı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Maymun çiçeği ve COVID-19 ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil” dedi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Bakan Memişoğlu, M çiçeğindeki gelişmeleri takip ettiklerini açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Dünyada yayılan salgın hastalıkların da sorulduğu Bakan, “Maymun çiçeği [M çiçeği] ve COVID-19 ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil” bilgisini paylaştı.

Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği (Mpox) virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan etti. Africa CDC'nin 9 Ağustos'ta yayımladığı rapora göre, ocaktan 8 Ağustos'a kadar 13 Afrika ülkesinde 2 bin 822 kişi virüse yakalandı, 14 bin 719 şüpheli vaka kayda geçti. Virüs nedeniyle 511'i Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) olmak üzere 517 kişi yaşamını yitirdi.

Bağımlılık, kilo, hareketsizlik, beslenme bozuklukları

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarını topluma kazandırmayı hedeflediklerini belirten Memişoğlu, bağımlılık, kilo, hareketsizlik, beslenme bozuklukları ve düşük doğurganlık oranlarının gelecekteki riskler arasında yer aldığını anlattı.

Memişoğlu, COVID-19 salgını döneminde dünyada 2 senede 6 milyon kişinin hayatını kaybettiğini, dolaşım hastalıklarından ise her yıl 17 milyon kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Aile Sağlığı Merkezleri ile 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarını entegre edeceklerini belirten Memişoğlu, “Birinci basamak sağlık hizmeti sunan aile hekimliğini kuvvetlendirirken vatandaşlarımızın aile hekimine başvurmalarını teşvik edecek adımlar atacağız” dedi.

M çiçeği (Mpox) virüsü hakkında

Endemik bir virüsün yol açtığı ender hastalıklardan biri olarak bilinen M çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü şeklinde ikiye ayrılıyor.

Ölüm oranı yaklaşık yüzde 5 olan M çiçeği virüsü, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara, titreme, baş ağrısı, kas ağrıları, halsizliğe ve ölüme neden olabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, 28 Kasım 2023'te “Maymun çiçeği” olarak bilinen hastalığın adını "ırkçı ve küçük düşürücü" olduğu gerekçesiyle "Mpox – M çiçeği" olarak değiştirmişti.

Türk Tabipler Birliği (TTB) maymun çiçeğinin nasıl bulaştığı ile ilgili Temmuz 2022'de yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaşmıştı:

“Maymun çiçeği hastalığı, maymun çiçeği virüsünün yol açtığı, hayvandan insana ve insandan insana bulaşabilen bir hastalık.

İnsandan insana bulaş mekanizması olarak; enfeksiyöz yaralar, kabuklar ve vücut sıvıları ile yakın temas, enfeksiyöz materyal ile kontamine olmuş çarşaf gibi eşyalarla temas, uzun süre yüz yüze temas (solunum salgıları ile temas veya damlacıklara maruz kalmak) ve gebeden fetusa geçiş düşünülmektedir.

Hastalığın başlangıcından, yaraların kabuklanıp tamamen epitelizasyonu gerçekleşene kadar kişiler bulaşıcı kabul edilmektedir.”

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor.

(AS)

sağlık salgın maymun çiçeği
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