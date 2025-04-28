ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 28 Nisan 2025 17:45
 ~ Son Güncelleme: 28 Nisan 2025 17:54
2 dk Okuma

Bakan Kurum: İstanbul’da 1640 az hasarlı bina tespit ettik

Bakanlık, İstanbul’da hasar tespit çalışmaları kapsamında şu ana kadar 18 bin 74 binayı inceledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bakan Kurum: İstanbul’da 1640 az hasarlı bina tespit ettik
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarında 16 bin 434 binanın hasarsız, 1640 binanın ise az hasarlı olarak tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, İstanbul’da meydana gelen depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“İstanbul’da hasar tespit çalışmalarımız kapsamında şu ana kadar 18 bin 74 binayı inceledik. 16 bin 434 binanın hasarsız, 1640 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımızın tamamlanmasıyla gerekeni yapacağız.”

Kandilli Rasathanesi’nden ön rapor: Depremin şiddeti denizde 8, karada 5 ölçüldü
Kandilli Rasathanesi’nden ön rapor: Depremin şiddeti denizde 8, karada 5 ölçüldü
24 Nisan 2025

Ne olmuştu?

Marmara Denizi’nde 23 Nisan’da meydana gelen, İstanbul ve çevre illeri etkileyen deprem, büyük bir yıkıma ve can kaybına neden olmadı.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı ve 6.92 kilometre derinlikte meydana geldiğini, toplam 13 saniye sürdüğünü açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 6.1 olarak açıkladı. Depremin odak derinliğini 15.2 km olarak hesaplayan Kandilli, bundan hareketle depremi “sığ odaklı” olarak tanımlandı.

Kandilli ve AFAD’ın depremin büyüklüğü ve derinliğiyle ilgili farklı veriler sunması, her iki kurumun farklı sismik ağlar kullanması ve ölçüm ile analiz yöntemlerinin değişiklik göstermesinden kaynaklanıyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı murat kurum 23 Nisan İstanbul Depremi Az hasarlı binalar
ilgili haberler
Sora sora deprem toplanma alanı bulunur mu?
24 Nisan 2025
/haber/sora-sora-deprem-toplanma-alani-bulunur-mu-306772
"Depremde yeşil tabela yetmez, yaşam alanı gerek"
24 Nisan 2025
/haber/depremde-yesil-tabela-yetmez-yasam-alani-gerek-306762
Kandilli Rasathanesi’nden ön rapor: Depremin şiddeti denizde 8, karada 5 ölçüldü
24 Nisan 2025
/haber/kandilli-rasathanesinden-on-rapor-depremin-siddeti-denizde-8-karada-5-olculdu-306754
İBB BİLİM KURULU UYARDI
"İstanbul için deprem riski ortadan kalkmadı"
23 Nisan 2025
/haber/istanbul-icin-deprem-riski-ortadan-kalkmadi-306735
İstanbul Depremi hakkında bilinenler
23 Nisan 2025
/haber/istanbul-depremi-hakkinda-bilinenler-306728
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Sora sora deprem toplanma alanı bulunur mu?
24 Nisan 2025
/haber/sora-sora-deprem-toplanma-alani-bulunur-mu-306772
"Depremde yeşil tabela yetmez, yaşam alanı gerek"
24 Nisan 2025
/haber/depremde-yesil-tabela-yetmez-yasam-alani-gerek-306762
Kandilli Rasathanesi’nden ön rapor: Depremin şiddeti denizde 8, karada 5 ölçüldü
24 Nisan 2025
/haber/kandilli-rasathanesinden-on-rapor-depremin-siddeti-denizde-8-karada-5-olculdu-306754
İBB BİLİM KURULU UYARDI
"İstanbul için deprem riski ortadan kalkmadı"
23 Nisan 2025
/haber/istanbul-icin-deprem-riski-ortadan-kalkmadi-306735
İstanbul Depremi hakkında bilinenler
23 Nisan 2025
/haber/istanbul-depremi-hakkinda-bilinenler-306728
Sayfa Başına Git