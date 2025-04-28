Bakan Kurum: İstanbul’da 1640 az hasarlı bina tespit ettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarında 16 bin 434 binanın hasarsız, 1640 binanın ise az hasarlı olarak tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, İstanbul’da meydana gelen depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“İstanbul’da hasar tespit çalışmalarımız kapsamında şu ana kadar 18 bin 74 binayı inceledik. 16 bin 434 binanın hasarsız, 1640 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımızın tamamlanmasıyla gerekeni yapacağız.”

Ne olmuştu?

Marmara Denizi’nde 23 Nisan’da meydana gelen, İstanbul ve çevre illeri etkileyen deprem, büyük bir yıkıma ve can kaybına neden olmadı.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı ve 6.92 kilometre derinlikte meydana geldiğini, toplam 13 saniye sürdüğünü açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 6.1 olarak açıkladı. Depremin odak derinliğini 15.2 km olarak hesaplayan Kandilli, bundan hareketle depremi “sığ odaklı” olarak tanımlandı.

Kandilli ve AFAD’ın depremin büyüklüğü ve derinliğiyle ilgili farklı veriler sunması, her iki kurumun farklı sismik ağlar kullanması ve ölçüm ile analiz yöntemlerinin değişiklik göstermesinden kaynaklanıyor.