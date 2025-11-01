Bakan Kurum: Ayrıntılı bir zemin araştırması yapıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli’de 29 Ekim’de yedi katlı apartmanın çökmesine ilişkin, burada zeminden kaynaklı bir problem olup olmadığıyla ilgili Boğaziçi, Fırat, Kocaeli ve Gebze Teknik üniversitelerinden akademisyenlerle çalışma yapıldığını açıkladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Bakan Kurum, beraberinde Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve diğer ilgililerle, 7 katlı Arslan Apartmanı’nın çöktüğü Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi ile kolonlarında çatlamalar nedeniyle üç binanın tedbiren tahliye edildiği Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi’nde incelemelerde bulundu.

Kurum, yıkımın sebeplerinin detaylı şekilde araştırıldığını dile getirerek, etraftaki tüm binaların tespitlerini bilim insanları, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde yaptıklarını kaydetti.

Burada ayrıntılı zemin araştırması gerçekleştirdiklerini belirten Kurum, yıkılan binanın 2012’de yapıldığını, ruhsatı ve iskanı bulunduğunu, kısmen yapı denetim hizmeti de aldığını ifade etti.

“Bugün itibarıyla 16 evimizi tahliye ettik”

Kurum, burada zeminden kaynaklı bir problem olup olmadığıyla ilgili Boğaziçi, Fırat, Kocaeli ve Gebze Teknik üniversitelerinden akademisyenlerle detaylı çalışma yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

“Bugün itibarıyla 16 evimizi tahliye ettik. 16 binamızda yaşayan vatandaşlarımızı misafirhanelerimizde, otellerimizde şu an için misafir ediyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına da gerek esnafımıza gerek burada yaşayan, evine giremeyen vatandaşlarımıza, belediyelerimiz, Valiliğimiz eliyle gerekli her türlü desteği, maddi anlamda da vereceğiz. Daha önce Kartal Orhantepe’de bir apartmanın çökmesi sebebiyle canlarımızı yitirmiştik. Orada da hızlı şekilde bölgeyi inceledik. Ayrıntılı etütler yaptık ve akabinde de alınması gereken tüm tedbirleri aldık.”

“Olayın sebebini öğrenmeye çalışacağız”

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde 29 Ekim’de saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı Arslan Apartmanı’nın yakınındaki Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi’ndeki 5 katlı binada ikamet eden vatandaşlar, kolonlarda çatlamalar oluştuğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla binada ikamet eden vatandaşlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, binanın kolonlarında inceleme yapıyor.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze’de bir binanın kolonunda çatlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiğini söyledi.

“Teknik inceleme tamamlanana kadar tedbiren üç tane yan yana olan binada toplam 21 dairenin tahliyesi sağlandı” diyen Aktaş, teknik incelemenin ivedilikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Aktaş, bölgede adli bilirkişinin haricinde, ilgili kurum temsilcilerinden oluşan heyetin de çalışma yürüttüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

“Onlar bu andan itibaren de devam edecekler. Olayın sebebini öğrenmeye çalışacağız. Sebebi öğrenildikten sonra da ona göre diğer çalışmalar yapılacak. Vatandaşlarımız, Büyükşehir Belediyemize ait olan tesiste, diğer vatandaşlarımız gibi isteyenler misafir edilecekler. Diğer vatandaşlarımız için de bu geçerli. Malumunuz 14 binadan birisi yıkıldı, birisi ağır hasarlı, diğer 12 bina da mühürlenmişti, tahliye etmiştik.”

Ne olmuştu? Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi’ndeki 7 katlı Arslan Apartmanı 29 Ekim saat 07.00 sıralarında çökmüş, anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir, 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur ve 18 yaşındaki Dilara Bilir enkaz altında kalmıştı. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla dün öğleden sonra kardeşlerden Muhammet Emir ve Hayrunnisa Nur Bilir’in cesetlerine ulaşılmış, Dilara Bilir ise kurtarılmıştı. Gece boyunca çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 19 saat süren çalışmalar sonucu baba Levent ve anne Emine Bilir’in cesetlerini enkazdan çıkarmıştı. Arslan Apartmanı’nın çökmesinin ardından çevredeki 12 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

