Bakan Koca, deprem dönemi için “helallik” istedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin konuştu.

Koca, Türkiye'de 2023 yılında sel, yangın ve deprem gibi büyük felaketler yaşandığını söyledi:

“6 Şubat sabahı ülkemiz hiç görülmemiş bir felaketle karşı karşıyaydı. Halen acılarımız taze. Yıllar boyu sürecek bir yas içindeyiz. Bu büyüklük ve yaygınlıktaki depremler, olabilecek en büyük yıkımların saniyeler içine sıkıştığı olaylardır. Maddi hasar telafi edilebilir, hayatta kalanların ruhlarındaki hasar on yıllar boyunca sürer.

Devletimiz bütün imkanlarıyla yaraları sarmaya çalıştı. Bu çaba devam ediyor. Milletimiz, devletinin yanında dağ gibi durdu. Bu süreçte eksiklerimiz, noksanlarımız olmadı mı, ister istemez oldu. Daha iyisi yapılamaz mıydı, daha iyisini de yapabilirdik. Fakat şu unutulmamalı. Felaketlerin eli ayağı bağlayıcı tarafları vardır.

İmkanlarınız size yetmeyebileceği gibi o şok içinde mevcut imkanları en rasyonel şekilde kullanamayabilirsiniz. Sağlık Bakanı olarak elimden gelen ne varsa, kaybedilen canların, yıkılmış şehirlerin acısını içime gömerek, gece gündüz demeden yapmaya çalıştım. Elbette, her ihtiyaca yetişemediğim, her sorumluluğa yetemediğim zamanlar da oldu. Bunlar için sizlerin huzurunda vatandaşlarımızdan helallik isterim.”

Kuduz, Hepatit A ve suçiçeği aşıları

Hıfzıssıhha Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Üretim Merkezinin inşaatının tamamlandığını, pilot üretimlere 2025 yılında başlayacaklarını dile getiren Koca, hedeflerinin ihtiyaç olan aşıların tamamının Türkiye'de üretmek olduğunu anlattı.

Koca, “Çocukluk çağı bağışıklama programındaki kuduz, Hepatit A ve suçiçeği gibi üç aşıyı teknoloji transferi ile Türkiye'de üreteceğiz. Bağışıklama programındaki diğer tüm aşılar Hıfzıssıhha'da üretilecek. 2028'de tüm aşılar yüzde 100 Türkiye'de üretiliyor olacak” dedi. (AS)