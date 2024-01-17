Bakan Koca'dan salgın açıklaması: Yoğun bakımlarda artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Koca, son günlerde artan solunum yolu enfeksiyonlarına değindi ve en sık COVID-19, influenza (grip) ve RSV’nin (Respiratory Syncytial Virus) görüldüğünü söyledi.

"Endişe edilecek bir durum yok"

Vaka artışlarının sadece Türkiye’ye özgü olmadığını belirten Bakan Koca, “Kış aylarının sürdüğü diğer ülkelerde durum benzer şekilde. Mevsim şartları nedeniyle beklenen sonuç bu olduğu için endişe edilecek bir durum yok. Bununla birlikte geçen yılın aynı dönemine göre acile başvurularda yüzde 20'ye yakın artış olduğunu söyleyebiliriz. En sık grip yani influenza, sonra RSV ve Covid görülmektedir" dedi.

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"Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72"

Koca, hastanelerde yer sıkıntısı olup olmadığına ilişkin soruyu da yanıtladı ve önceki yıla göre yoğun bakım ünitelerinde artış olduğunu belirtti.

İstanbul’da yoğun bakımlarda artışın çok daha fazla olduğunu söyleyen Koca, "Hastanelerde servis yatağı doluluk oranımız ortalama yüzde 65, yani servis yataklarında bir sorunumuz yok. Yoğun bakım yataklarında ise doluluk oranı yaklaşık yüzde 72, yani geçen yıla göre bir miktar artış var. İstanbul'da ise yoğun bakım doluluk oranı yaklaşık yüzde 83, yani en fazla artışın olduğu il İstanbul. İstanbul'daki bu artıştan dolayı yatak sayılarını artırarak, sağlık çalışanlarımızın da yoğun çabalarıyla bu süreci sorunsuz atlatmaya çalışıyoruz” diye devam etti.

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"Risk grubundaysak aşı yaptırmalıyız"

Risk gruplarına dikkat çeken Koca, son olarak şunları söyledi: “Kronik hastalığı olanlar, hamileler, 65 yaş üstü büyüklerimiz, 2 yaşın altındaki yavrularımız üst solunum yolu enfeksiyonlarından fazlaca etkilenebilir. Bu sebeple, gecikmeden acil servislerimize başvurulması önem arz eder. Risk grubundaysak aşı yaptırmalıyız. Enfeksiyon taşıyan veya belirtisi olan bir kişi ile aynı ortamdaysak kendimizi riskten korumalıyız. Bizde enfeksiyon varsa başkalarıyla aynı ortamdayken maske takmalıyız. Bunlar dışında, birçok faktör daha var: hijyen, bol sıvı tüketmek, beslenmeye dikkat etmek gibi. COVID günlerinden kalma tecrübemizin birazını kullanmak bile bu kışı sağlıklı geçirmemizi sağlayabilir."

DSÖ: Vakalar 50 ülkede yüzde 42 arttı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, yeni yıl kutlamaları nedeniyle JN.1 varyantın küresel çapta yayıldığını ve COVID 19’un vakalarının ise artışa geçtiğini söyledi. Tedros, aralık ayında yaklaşık 10 bin ölümün rapor edildiğini ve vakaların yaklaşık 50 ülkede yüzde 42 arttığını belirtti.

(RT)