Bakan Işıkhan: Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emekli var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nun (AYF) dün akşam düzenlediği etkinlikte gazetecilere açıklama yaptı.

Işıkhan, emeklilerin 3 bin lira olan bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplarına yatırılacağını söyledi.

EYT kapsamında 2 milyona yakın emekli

Bakan Işıkhan, “EYT kapsamında yaklaşık 2 milyona yakın vatandaşımız emekli oldu. Yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımızın da 5 yılda sisteme girmesini bekliyoruz. Şu anda da EYT kapsamında emekli olup çalışmaya devam eden 1 milyon vatandaşımız var” diye konuştu.

Işıkhan, “Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emeklimiz var. Bunların dışında özellikle sosyal hayata dair, emeklerimizin yararlanabilecekleri hizmetler için dinamik ve kullanışlı bir altyapı oluşturacağız” dedi.

Bakan Işıkhan, bir süre önce açıklanan Kamuda Tasarruf Tedbirleri Paketiyle ilgili soruyu, "Tasarruf tedbirleri ile ilgili ne gerekiyorsa hep birlikte elimizi taşın altına koymak zorundayız" şeklinde yanıtladı.

Uzaktan muayene

Uzaktan hasta değerlendirme konusuna ilişkin bir soruya da "Uzaktan hasta değerlendirme sistemleri, sağlık hizmeti sunumunun düşük maliyetli, güvenilir bir yolu düşünülebilir. Tabii her hastalığı uzaktan değerlendirme ile yürütebilmek mümkün değil. Ancak birçok hastalık ve tedavi, internet kullanımına uygun da olabiliyor" yanıtını verdi.

Işıkhan, uzaktan sağlık hizmetinde, devlet hastanelerince sunulan sağlık hizmetlerini geri ödeme kapsamına aldıklarını belirtti:

"Devlet hastanelerince, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene, tetkik sonuçlarının, klinik bulguların değerlendirilmesi, izlenmesi, tedavi ve ilaç yönetimi yapılması, teşhis edilmiş olan kronik hastalık kontrolü, e-reçete ve e-rapor düzenlenmesi olarak verilen sesli ve görüntülü sağlık hizmetlerinin tutarlarını ödeme kapsamına aldık. Uzaktan muayene için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alınacak. Randevu alınan hastane için uzaktan muayene günde bir adetle sınırlandırıldı."

(AS)