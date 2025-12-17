Bakan Işıkhan duyurdu: SGK listesine 72 yeni ilaç

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) geri ödeme listesine 72 yeni ilaç dahil edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, farklı hastalık gruplarına yönelik çok sayıda ilacın geri ödeme kapsamına alındığı belirtildi.

Buna göre 9 romatolojik ilaç, 9 diyabet ilacı, 3 kanser ilacı ve 2 MS ilacı başta olmak üzere toplam 72 ilaç SGK tarafından karşılanacak. Listeye eklenen ilaçların 69’unun yerli üretim olduğu vurgulandı.

Bakan Işıkhan açıklamasında, “Bu kapsamda 69’u yerli üretim olan 72 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla vatandaşlarımızın ilaca ve tedaviye erişimini güçlendirmeye devam ediyoruz. 💊



Bu kapsamda;

✔️ 9 adet romatolojik ilaç,

✔️ 9 adet diyabet ilacı,

✔️ 3 adet kanser ilacı,

✔️ 2 adet MS ilacı;



