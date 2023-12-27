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HABER
Yayın Tarihi: 27 Aralık 2023 20:00
 ~ Son Güncelleme: 28 Aralık 2023 10:00
2 dk Okuma

TÜRK-İŞ ŞERH KOYDU

Bakan Işıkhan: "Asgari ücret net 17,002 TL"

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin gün boyu süren görüşme trafiği sonunda yapılan ortak açıklamada 2024 yılı net asgari ücretinin yüzde 49 artışla 17,002 TL olacağı açıklandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, "asgari ücretin yoksulluk sınırının en az yarısı olarak belirlenmesini ve her ay güncellenmesini" istedi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bakan Işıkhan: "Asgari ücret net 17,002 TL"
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Türk-İş, TİSK ve Çalışma Bakanlığı arasındaki görüşmeler sonuçlandı. Asgari ücret net 17,002 TL olarak açıklandı. 

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın birlikte yer aldıkları basın toplantısında Bakan Işıkhan "2024 yılı için geçerli olacak net asgari ücret"in 17,002 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Bakan asgari ücretin 700 TL'lik bölümünün asgari ücret desteği olarak işveren tarafından karşılandığını ekledi. Bakanın yaptığı açıklamaya göre önceki miktara oranla asgari ücret yüzde 49 artırıldı. 

Ergün Atalay: "İki kez güncelleme ve
18 bin TL talebimiz kabul edilmedi"

Bakan Işıkhan'ın ardından konuşan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay "kendi taleplerinin 18 bin TL ve yılda iki kez güncelleme olduğunu" söyledi. Atalay, enflasyon durmadığı sürece yılda bir kez artışla çalışanların talebinin yerine getirilemeyeceğini söyledi.

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Türk İş Başkanı karara muhalefet şerhi koyduklarını da belirtti.

Açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da X hesabından yaptığı açıklamada "2024 yılında asgari ücret, yüzde 49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi. 

Tuncer Bakırhan: "Asgari ücret her ay güncellenmeli"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan X'ten yaptığı açıklamada asgari ücretin "at pazarlığına dönüştürülerek" 17 bin 2 TL olarak belirlenmesini eleştirdi.  Bakırhan "Toplumun yarısından fazlasını ilgilendirdiğini" söylediği asgari ücretin her ay güncellenerek yoksulluk sınırının en az yarısı tutarında belirlenmesini talep ettiklerini duyurdu.

(AEK)

Türk-İş TİSK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ergün Atalay Vedat Işıkhan
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/haber/ergun-atalay-uzlasirsak-masada-otururuz-uzlasmazsak-katilmiyoruz-deyip-cikariz-289864
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