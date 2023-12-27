Bakan Işıkhan: "Asgari ücret net 17,002 TL"

Türk-İş, TİSK ve Çalışma Bakanlığı arasındaki görüşmeler sonuçlandı. Asgari ücret net 17,002 TL olarak açıklandı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın birlikte yer aldıkları basın toplantısında Bakan Işıkhan "2024 yılı için geçerli olacak net asgari ücret"in 17,002 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Bakan asgari ücretin 700 TL'lik bölümünün asgari ücret desteği olarak işveren tarafından karşılandığını ekledi. Bakanın yaptığı açıklamaya göre önceki miktara oranla asgari ücret yüzde 49 artırıldı.

Ergün Atalay: "İki kez güncelleme ve

18 bin TL talebimiz kabul edilmedi"

Bakan Işıkhan'ın ardından konuşan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay "kendi taleplerinin 18 bin TL ve yılda iki kez güncelleme olduğunu" söyledi. Atalay, enflasyon durmadığı sürece yılda bir kez artışla çalışanların talebinin yerine getirilemeyeceğini söyledi.

TCMB ANKETİ AÇIKLANDI TCMB Aralık enflasyon beklentisi yüzde 65,39, dolar kuru 29,62 TL

Türk İş Başkanı karara muhalefet şerhi koyduklarını da belirtti.

Açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da X hesabından yaptığı açıklamada "2024 yılında asgari ücret, yüzde 49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

Tuncer Bakırhan: "Asgari ücret her ay güncellenmeli"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan X'ten yaptığı açıklamada asgari ücretin "at pazarlığına dönüştürülerek" 17 bin 2 TL olarak belirlenmesini eleştirdi. Bakırhan "Toplumun yarısından fazlasını ilgilendirdiğini" söylediği asgari ücretin her ay güncellenerek yoksulluk sınırının en az yarısı tutarında belirlenmesini talep ettiklerini duyurdu.

📌 İktidarın 2024 yılı için açıkladığı 17 bin 2 TL asgari ücret, geçim sıkıntısına derman değil, pansuman bile olamaz.



📌 Temel geçimi dahi karşılamaktan uzak olan asgari ücretin belirlenmesinin bir at pazarlığına dönüştürülmesini kabul etmiyoruz. Asıl sorun Türkiye’de asgari… — Tuncer BAKIRHAN (@tuncerbakirhan) December 27, 2023

(AEK)