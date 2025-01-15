Bakan'ın "İmralı için başvuru yok" açıklamasına Önder'den yanıt

Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı heyetinde yer alan İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılacak ikinci görüşmeye dair konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün ikinci İmralı görüşmesiyle ilgili henüz bir başvuru olmadığını söyledi.

Önder de buna karşılık "Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız" dedi.

AKP grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, görüşme için henüz bir talep olmadığını belirtti ve "Talepte bulunulması takdirde bunun değerlendirmesini gerçekleştiririz" dedi.

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Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 26 Kasım'daki grup toplantısında, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin çağrısına "Eş başkanlar olarak gidip Sayın Öcalan’la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz" diye karşılık verdi.

DEM Parti, aynı gün Öcalan’la görüşmek üzere Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı.

Adalet Bakanlığı, bir ay sonra DEM Parti’nin başvurusuna olumlu yanıt verdi ve Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık’ta İmralı Adası'nda Öcalan’la görüştü.

Buldan ve Önder’in aktardığına göre, Öcalan görüşmede yedi maddelik deklarasyonla “Kürt sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik değerlendirmeler” yaptı.

Ardından Önder, Buldan ve heyete eklenen Ahmet Türk, siyasi partilerle görüşmeye başladı. Heyet, bugüne dek MHP, Gelecek Partisi, AKP, Saadet, CHP, YRP ve birçok parti ile görüştü.

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(RT)