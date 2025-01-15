ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 15 Ocak 2025 13:58
 ~ Son Güncelleme: 15 Ocak 2025 14:11
2 dk Okuma

Bakan'ın "İmralı için başvuru yok" açıklamasına Önder'den yanıt

İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder, ikinci İmralı görüşmesi için "Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız" dedi.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Bakan'ın "İmralı için başvuru yok" açıklamasına Önder'den yanıt

Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti)  İmralı heyetinde yer alan İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılacak ikinci görüşmeye dair konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün ikinci İmralı görüşmesiyle ilgili henüz bir başvuru olmadığını söyledi.

Önder de buna karşılık "Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız" dedi.

AKP grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, görüşme için henüz bir talep olmadığını belirtti ve "Talepte bulunulması takdirde bunun değerlendirmesini gerçekleştiririz" dedi.

Adalet Bakanı Tunç: İmralı ile ikinci görüşmeye dair henüz talep yok
İKİNCİ İMRALI ZİYARETİ NE ZAMAN?
Adalet Bakanı Tunç: İmralı ile ikinci görüşmeye dair henüz talep yok
Bugün 12:24

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 26 Kasım'daki grup toplantısında, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin çağrısına "Eş başkanlar olarak gidip Sayın Öcalan’la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz" diye karşılık verdi.

DEM Parti, aynı gün Öcalan’la görüşmek üzere Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı.

Adalet Bakanlığı, bir ay sonra DEM Parti’nin başvurusuna olumlu yanıt verdi ve Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık’ta İmralı Adası'nda Öcalan’la görüştü.

Buldan ve Önder’in aktardığına göre, Öcalan görüşmede yedi maddelik deklarasyonla “Kürt sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik değerlendirmeler” yaptı.

Ardından Önder, Buldan ve heyete eklenen Ahmet Türk, siyasi partilerle görüşmeye başladı. Heyet, bugüne dek MHP, Gelecek Partisi, AKP, Saadet, CHP, YRP ve birçok parti ile görüştü.

Selvi yazdı: "Öcalan'a ev hapsi, mev hapsi diye bir şey yok"
Selvi yazdı: "Öcalan'a ev hapsi, mev hapsi diye bir şey yok"
Bugün 12:52

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Sırrı Süreyya Önder PKK lideri abdullah öcalan
ilgili haberler
İKİNCİ İMRALI ZİYARETİ NE ZAMAN?
Adalet Bakanı Tunç: İmralı ile ikinci görüşmeye dair henüz talep yok
Bugün 12:24
/haber/adalet-bakani-tunc-imrali-ile-ikinci-gorusmeye-dair-henuz-talep-yok-303641
"ÖCALAN NET, DEVLET DEĞİL"
Sırrı Süreyya Önder: "Devlet Kürtlerle barışmak ya da 'demir yumruk'la savaşmak arasında kararını vermedi"
14 Ocak 2025
/haber/sirri-sureyya-onder-devlet-kurtlerle-barismak-ya-da-demir-yumruk-la-savasmak-arasinda-kararini-vermedi-303622
DEM Parti İmralı Heyeti, Figen Yüksekdağ ve Semra Güzel'le görüştü
12 Ocak 2025
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-figen-yuksekdag-ve-semra-guzel-le-gorustu-303548
Ahmet Türk: İmralı'dan silah bırakma çağrısı gelebilir
4 Ocak 2025
/haber/ahmet-turk-imrali-dan-silah-birakma-cagrisi-gelebilir-303328
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İKİNCİ İMRALI ZİYARETİ NE ZAMAN?
Adalet Bakanı Tunç: İmralı ile ikinci görüşmeye dair henüz talep yok
Bugün 12:24
/haber/adalet-bakani-tunc-imrali-ile-ikinci-gorusmeye-dair-henuz-talep-yok-303641
"ÖCALAN NET, DEVLET DEĞİL"
Sırrı Süreyya Önder: "Devlet Kürtlerle barışmak ya da 'demir yumruk'la savaşmak arasında kararını vermedi"
14 Ocak 2025
/haber/sirri-sureyya-onder-devlet-kurtlerle-barismak-ya-da-demir-yumruk-la-savasmak-arasinda-kararini-vermedi-303622
DEM Parti İmralı Heyeti, Figen Yüksekdağ ve Semra Güzel'le görüştü
12 Ocak 2025
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-figen-yuksekdag-ve-semra-guzel-le-gorustu-303548
Ahmet Türk: İmralı'dan silah bırakma çağrısı gelebilir
4 Ocak 2025
/haber/ahmet-turk-imrali-dan-silah-birakma-cagrisi-gelebilir-303328
Sayfa Başına Git