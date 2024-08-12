Bakan Güler, Suriye'den çekilmenin şartlarını açıkladı

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK)Suriye'den çekilme şartlarını açıkladı.

Reuters'a konuşan Bakan Güler, Türkiye ve Suriye'nin "gerekli şartların sağlanması durumunda bakanlık düzeyinde görüşebileceğini" söyledi.

Güler, devamında şöyle dedi: “Türkiye Suriye’den çekilmeyi ancak yeni anayasa kabul edildikten, seçimler yapıldıktan ve sınırlar güvence altına alındıktan sonra görüşebilir. Türkiye ve Suriye uygun koşullar oluştuğu takdirde ilişkileri normalleştirme çabaları kapsamında bakanlar düzeyinde bir araya gelebilir.”

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Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Haziran'da Cuma Namazı çıkışı 'Suriye'yle normalleşme' ve Suriye Devlet Başkanı Esad'la görüşme çağrısı yaptı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise 15 Temmuz’da yaptığı açıklamada, “Erdoğan ile ancak Ankara'nın teröre verdiği destek ve Türk silahlı kuvvetlerinin Suriye topraklarından çekilmesi gibi ‘temel’ konulara yoğunlaşması hâlinde görüşebileceğini” söyledi.

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Kim ne istiyor?

Ankara, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’ni hedef alacak yeni bir girişim için Şam’la ‘normalleşmek’ isterken, Şam’ın önceliği Heyet-i Tahrir'uş Şam (HTŞ) başta olmak üzere İdlip’teki cihatçı gruplar.

Şam, Ankara’yla ‘normalleşmek’ için TSK’nin Suriye topraklarından tamamen çekilmesini ve silahlı gruplara verilen desteğin kesilmesini istiyor.

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(RT)