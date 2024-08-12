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Yayın Tarihi: 12 Ağustos 2024 12:15
 ~ Son Güncelleme: 12 Ağustos 2024 12:36
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Bakan Güler, Suriye'den çekilmenin şartlarını açıkladı

Reuters'a konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye ve Suriye'nin "gerekli şartların sağlanması durumunda bakanlık düzeyinde görüşebileceğini" söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bakan Güler, Suriye'den çekilmenin şartlarını açıkladı
*Fotoğraf: AA

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK)Suriye'den çekilme şartlarını açıkladı.

Reuters'a konuşan Bakan Güler, Türkiye ve Suriye'nin "gerekli şartların sağlanması durumunda bakanlık düzeyinde görüşebileceğini" söyledi.

Güler, devamında şöyle dedi: “Türkiye Suriye’den çekilmeyi ancak yeni anayasa kabul edildikten, seçimler yapıldıktan ve sınırlar güvence altına alındıktan sonra görüşebilir. Türkiye ve Suriye uygun koşullar oluştuğu takdirde ilişkileri normalleştirme çabaları kapsamında bakanlar düzeyinde bir araya gelebilir.”

Esad: "Teröristlere destek ve Suriye topraklarının işgalini görüşeceksek görüşelim"
ERDOĞAN'IN BEKLEDİĞİ YANIT GELDİ
Esad: "Teröristlere destek ve Suriye topraklarının işgalini görüşeceksek görüşelim"
15 Temmuz 2024

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Haziran'da Cuma Namazı çıkışı 'Suriye'yle normalleşme' ve Suriye Devlet Başkanı Esad'la görüşme çağrısı yaptı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise 15 Temmuz’da yaptığı açıklamada, “Erdoğan ile ancak Ankara'nın teröre verdiği destek ve Türk silahlı kuvvetlerinin Suriye topraklarından çekilmesi gibi ‘temel’ konulara yoğunlaşması hâlinde görüşebileceğini” söyledi.

Erdoğan'dan Suriye'yle 'normalleşme' mesajı: Sayın Esed'le görüşmeler yine olur
Erdoğan'dan Suriye'yle 'normalleşme' mesajı: Sayın Esed'le görüşmeler yine olur
28 Haziran 2024

Kim ne istiyor?

 Ankara, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’ni hedef alacak yeni bir girişim için Şam’la ‘normalleşmek’ isterken, Şam’ın önceliği Heyet-i Tahrir'uş Şam (HTŞ) başta olmak üzere İdlip’teki cihatçı gruplar.

Şam, Ankara’yla ‘normalleşmek’ için TSK’nin Suriye topraklarından tamamen çekilmesini ve silahlı gruplara verilen desteğin kesilmesini istiyor.

Hediye Levent: Ankara ya da Şam taviz vermezse normalleşme zor
TÜRKİYE-SURİYE 'NORMALLEŞME' SÜRECİ
Hediye Levent: Ankara ya da Şam taviz vermezse normalleşme zor
5 Temmuz 2024

(RT)

yaşar güler siyaset Suriye
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