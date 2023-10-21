Bakan Fidan Kahire Barış Zirvesi'nde: Yeni bir garanti mekanizması hayata geçirilmeli

Kaynak: AA

Gazze'deki gelişmelerin ele alınacağı "Kahire Barış Zirvesi", Mısır'ın başkenti Kahire'de devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla başladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in 2 milyon insanı, insan yaşamına uygun olmayan bir bölgede açık hava hapishanesinde tuttuğunu belirterek, "Filistinlilerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

"Kahire Barış Zirvesi"nde katılımcılara hitap eden Bakan Fidan, "(İsrail-Filistin savaşı) Yeni bir garanti mekanizması tasarlanıp hayata geçirilmelidir. Tarafların adil bir barış için attığı adımların garanti edilmesi gerekmektedir" dedi.

Fidan, Türkiye'nin bu konsept için adım atmaya, adil ve güvenli bir gelecek için üstüne düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Fidan, şöyle devam etti:

"Uluslararası toplum, davranışlarının ve verdiği mesajların ne kadar kritik olduğunun farkında olmalıdır. İsrail'e geçici sözde bir galibiyetin tarih sürecinde uzun vadeli bir barışa yol açmadığını geçmişte olduğu gibi şimdi de gerçekleşmeyeceğini anlamalıdır. Kendisine gerçekleştirilen saldırıları, Filistinlilere yönelik korkunç bir öfke ortaya koymak için açık çek olarak görmemelidir. Hastanelere, sivillere yönelik saldırılar derhal durdurulmalıdır."

İsrail'e verilen sonsuz desteğin, gerçek dışı planların Filistinlilerin göz ardı edilmesine yol açılmasına neden olduğunu belirten Fidan, şöyle konuştu:

"İki devletli bir çözümle sonuçlanacak müzakerelerin ve sürecin derhal yeniden canlandırılmasını istiyoruz. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan egemen bağımsız ve coğrafya bütünlüğü olan bir Filistin sadece barış için haiz değildir. Bu hem bölgesel hem de uluslararası istikrar için şarttır. Tabii ki bunlar yeterli değil. Anlaşmanın ötesine geçmemiz ve bu vizyon için somut adımlar atmamız gerekiyor." (AÖ)