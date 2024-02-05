Bakan Fidan: İsrail güvenlik değil, daha fazla toprak peşinde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün akşam katıldığı A Haber yayınında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Fidan, ABD'nin İran destekli gruplara düzenlediği saldırılara yönelik soruya ilişkin, ABD'nin ateşle oynadığını söyledi, "Ateşle oynadığınız zaman o ateş her an yangına dönüşebilir. Kontrol altına alınamayabilir. Burada bir riskle karşı karşıyayız. Bu kontrol altına alınamamazlık meselesi bir tehdit olarak karşımızda duruyor" dedi.

Türkiye olarak bölgesel ortaklarla ve ABD ile sürekli görüşüldüğünü dile getiren Fidan, "Bölgesel yayılmadan kaçınmak lazım. Durum iyi değil. Daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz" şeklinde konuştu.

İsrail-Filistin meselesiyle ilgili de "İsrail güvenlik peşinde değil. İsrail daha fazla toprak peşinde. Filistinlilere kendi devletini verdiği gün zaten İsrail güvende olacak" dedi.

KYB yönetimi

Fidan, Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) Irak'ın Süleymaniye kentinde “PKK ile işbirliği içinde olduğu gerçeğinin uzun süredir gündemde olduğunu” söyledi ve PKK ile işbirliğinin KYB'yi de “düşman sınıfına soktuğunun” defalarca bildirildiğini ifade etti.

"Bazen bizi memnun ediyormuş gibi gözükmeye yönelik birtakım adımlar atma çabaları oldu ama baktık ki, bu adamların bundan vazgeçme niyeti yok. Konuyu Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da arz ettik. Neticede de bu konuyu artık resmi politika olarak deklare ettik ve yaptırımlara başladık. Şu anda özellikle hava yolu taşımacılığında Süleymaniye’ye ciddi bir sınırlama getirdik."

KYB yönetimine “girilen yanlış yoldan dönme” çağrısını yineleyen Fidan, aksi takdirde Türkiye’nin daha ileri adımlar atmak durumunda kalacağı uyarısında bulundu.

Suriye ile ilişkiler

Fidan, Türkiye ile Suriye arasındaki muhtelif kanallardan zaman zaman yürütülen görüşmeleri de değerlendirerek "Suriye rejiminin Türkiye’ye ön şart koyarak diplomatik bir hamle yapma çabası yanlış bir usul. Biz, bunu kendilerine de ilettik. Cumhurbaşkanı'mızın da söylediği gibi biz diyalog kapısını açık tutuyoruz" dedi.

İki komşu ülke olarak Türkiye'nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunduğunu kaydeden Fidan, "Bizim şu ana kadar Astana sürecini ihlale yönelik bir girişimimiz olmadı. Bizim desteklediğimiz unsurlar da hiçbir zaman Astana sürecini bozucu bir büyük hamle içerisinde olmadılar" diye konuştu.

Suriye rejiminin farklı nedenlerden dolayı halen Türkiye ile görüşemediğini belirten Bakan Fidan, "Görüştüğü zaman da kendi olamıyor zaten. Yalnız görüşme imkanı olmuyor sürekli başka bir ülke var yanında. Bu, bizim açımızdan sıkıntı da değil esasen zira bizim kendimize güvenimiz tam, ne yapmak istediğimizi biliyoruz. Bölgedeki istikrara verdiğimiz değer ortada" dedi. (AS)