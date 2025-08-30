Bakan Ersoy, Atatürk’ün ilk kez yayınlanan görüntülerini paylaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kapsamında, Sinema Genel Müdürlüğü arşivlerinde yer alan ve daha önce hiç yayımlanmamış Mustafa Kemal Atatürk görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

1935-1936 yıllarında çekildiği tahmin edilen görüntülerde, Atatürk’ün Florya Deniz Köşkü’nde çocuklarla buluştuğu anlar yer alıyor.

İstiklal ve istikbal mücadelemizin zaferle taçlanışının 103. yıl dönümünü tarifsiz bir gururla ve coşkuyla kutluyoruz.



30 Ağustos Zaferi’nin coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşarken,

Sinema Genel Müdürlüğümüzün gün yüzüne çıkarttığı Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez… pic.twitter.com/4ZsxlKqa2K — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) August 30, 2025

Bakan Ersoy, X paylaşımı şöyle:

“İstiklal ve istikbal mücadelemizin zaferle taçlandığı 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıl dönümünü tarifsiz bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Bu özel günde, Sinema Genel Müdürlüğümüzün arşivlerinden çıkarılan ve ilk kez yayınlanan Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntüsünü sizlerle paylaşmak istiyorum.

1935 ya da 1936 yılında kaydedildiği düşünülen görüntülerde, Ulu Önderimizin Florya Deniz Köşkü’nde kendisini karşılayan çocuklarla bir arada olduğu anlar görülüyor. Bu kıymetli görüntü vesilesiyle aziz milletimizin Zafer Bayramı’nı kutluyor; Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.”

(EMK)