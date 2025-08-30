ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 30 Ağustos 2025 11:40
 ~ Son Güncelleme: 30 Ağustos 2025 11:42
1 dk Okuma

Bakan Ersoy, Atatürk’ün ilk kez yayınlanan görüntülerini paylaştı

1935-1936 yıllarında çekildiği tahmin edilen görüntülerde, Atatürk’ün Florya Deniz Köşkü’nde çocuklarla buluştuğu anlar yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bakan Ersoy, Atatürk’ün ilk kez yayınlanan görüntülerini paylaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kapsamında, Sinema Genel Müdürlüğü arşivlerinde yer alan ve daha önce hiç yayımlanmamış Mustafa Kemal Atatürk görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

1935-1936 yıllarında çekildiği tahmin edilen görüntülerde, Atatürk’ün Florya Deniz Köşkü’nde çocuklarla buluştuğu anlar yer alıyor.

Bakan Ersoy, X paylaşımı şöyle:

“İstiklal ve istikbal mücadelemizin zaferle taçlandığı 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıl dönümünü tarifsiz bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Bu özel günde, Sinema Genel Müdürlüğümüzün arşivlerinden çıkarılan ve ilk kez yayınlanan Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntüsünü sizlerle paylaşmak istiyorum.

1935 ya da 1936 yılında kaydedildiği düşünülen görüntülerde, Ulu Önderimizin Florya Deniz Köşkü’nde kendisini karşılayan çocuklarla bir arada olduğu anlar görülüyor. Bu kıymetli görüntü vesilesiyle aziz milletimizin Zafer Bayramı’nı kutluyor; Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk 30 Ağustos Zafer Bayramı
ilgili haberler
KONSER VE ŞENLİK YASAKLARI
Ceyhan Kaymakamı İlkay Akkaya'nın "Zafer Bayramı Konseri"ni yasakladı
30 Ağustos 2022
/haber/ceyhan-kaymakami-ilkay-akkaya-nin-zafer-bayrami-konseri-ni-yasakladi-266472
30 Ağustos Zafer Bayramı'na "pandemi" yasaklaması
23 Ağustos 2020
/haber/30-agustos-zafer-bayrami-na-pandemi-yasaklamasi-229487
30 Ağustos'ta Zafer Bayramı Kutlanmayacak
2 Ağustos 2016
/haber/30-agustos-ta-zafer-bayrami-kutlanmayacak-177426
30 AĞUSTOS DEĞİŞİMİ
Zafer Bayramı Sivilleşti
29 Ağustos 2011
/haber/zafer-bayrami-sivillesti-132432
Zafer Bayramı Paşanın Bayramı, Dışarı Çıkın
30 Ağustos 2006
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
KONSER VE ŞENLİK YASAKLARI
Ceyhan Kaymakamı İlkay Akkaya'nın "Zafer Bayramı Konseri"ni yasakladı
30 Ağustos 2022
/haber/ceyhan-kaymakami-ilkay-akkaya-nin-zafer-bayrami-konseri-ni-yasakladi-266472
30 Ağustos Zafer Bayramı'na "pandemi" yasaklaması
23 Ağustos 2020
/haber/30-agustos-zafer-bayrami-na-pandemi-yasaklamasi-229487
30 Ağustos'ta Zafer Bayramı Kutlanmayacak
2 Ağustos 2016
/haber/30-agustos-ta-zafer-bayrami-kutlanmayacak-177426
30 AĞUSTOS DEĞİŞİMİ
Zafer Bayramı Sivilleşti
29 Ağustos 2011
/haber/zafer-bayrami-sivillesti-132432
Zafer Bayramı Paşanın Bayramı, Dışarı Çıkın
30 Ağustos 2006
Sayfa Başına Git