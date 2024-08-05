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Yayın Tarihi: 5 Ağustos 2024 16:23
 ~ Son Güncelleme: 5 Ağustos 2024 16:31
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Bakan duyurdu: Aile Hukuku için yeni kurul oluşturuldu

Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan 'Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu' nafaka, velayet gibi konuları gündemine alacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bakan duyurdu: Aile Hukuku için yeni kurul oluşturuldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un imzasıyla Türkiye Adalet Akademisi tarafından aile hukuku alanında yaşanan sorunlara çözüm üretmek ve aile bireylerinin haklarını daha iyi korumak amacıyla 'Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu' oluşturuldu.

Nafaka velayet gibi konular tartışılacak

Kurulun, aile hukuku alanında çalışan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yargı mensupları, adli destek görevlileri ve üniversite mensuplarıyla iş birliği içinde faaliyet göstermesi planlanıyor.

Proje kapsamında yapılan çalıştaylar, sempozyumlar, odak grup toplantıları ve eğitim faaliyetleri sonucunda, aile hukukuna ilişkin Türkiye'de yaşanan sorunların bir kısmının aile hukuku alanında görev yapan ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri, Yargıtay, barolar, ilgili bakanlıklar arasındaki iş birliğinin daha da artırılması gerektiği tespit edildi.

İlk toplantı önümüzdeki günlerde

Bu doğrultuda etkinliği artırılacak iş birliği ile nafaka, tazminat, boşanma ve velayet gibi konularda ülke genelindeki uygulamaların uyumlu hale getirilmesi için destekleyici çalışmalar kurul tarafından yürütülecek.

Kurulun, Türkiye'deki aile hukuku sistemine uluslararası uygulama örneklerini de göz önünde bulundurarak eksiklikleri gidermesi yönünde çalışmalar yürütmesi amaçlanıyor. Kurul, önümüzdeki günlerde toplanarak faaliyetlerine başlayacak.

(EMK)

aile nafaka Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
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/haber/esik-ten-aile-bakani-na-kadinlarin-nafakasina-dokunmayin-282194
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/haber/nafaka-duzenlemesi-amac-bosanmayi-engellemek-257459
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/haber/kadinlar-nafaka-duzenlemesine-karsi-sokaga-cagiriyor-257398
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