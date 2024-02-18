Bakan Bayraktar: Su ve toprakta halk sağlığını tehdit eden bir durum yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, liç yığını kaymasının yaşandığı Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağı sahasında son duruma ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, altı gündür liç yığını altında olan dokuz işçiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Son durumu aktaran Yerlikaya, şöyle konuştu: “Ardımızda görmüş olduğumuz alanda 35 milyon metreküplük toprak kütlesi var. Toprağın kaydığı zamanda dere dediğimiz alana 5 milyon metreküplük alana yeni bir kütle vadiye geldi.

Arama kurtarma ile ilgili AFAD başından beri 500'ün üzerine ekibimi var. 2700'ü aşmış vaziyetteyiz. 800 aracımız var. Araç ve insan kaynağı olarak hiçbir eksikliğimiz yok. Hepimiz tek bir niyeti var, bu işi olabilecek en kısa sürede tamamlamak.

"Geçici bir alana tahliye ediyoruz"

Öncelikle dokuz canımız şu anda toprağın altında. Yakınlarımızın her birini ziyaret ettik. Onlar da buraya geliyorlar. Onların sabrı anlayışı için minnettarız. Sabır bizim şu anda en fazla ihtiyacımızın olduğu duydu.

Böyle büyük bir toprak kütlesinin hareket ettiği ortamda planımız şu, hedef alanda toprağı geçici depolama alanı olarak güvenli ortama tahliye ediyoruz. Şu an için 60 ekskavatörlerle günlük bin-bin 500'e yakın kamyon hareketiyle toprak kaymasının olduğu tahliyeyi yapıyoruz."

"Halk sağlığını tehdit eden bir durum yok"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise; su ve toprakta halk sağlığını tehdit eden bir durum olmadığını söyledi ve ekledi:

“Çok büyük bir kütle var ve üç ayrı noktaya aktı. DSİ çok yoğun bir çalışmayla buradaki suyun hareketini kontrol ediyor. Yeni bir su hareketini kontrol almayla alakalı tüm tedbirler alınmış durumda. Hem suda hem toprakta halk sağlığını tehdit eden bir durum yok. En kısa zamanda arama ve kurtarma faaliyetiyle ilgili netice almayı ümit ediyoruz. O belge yenilenene kadar herhangi bir faaliyet olamaz.”

(RT)