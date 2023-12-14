Bakan Bayraktar: Kış saati uygulamasına geçilmeyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bütçe görüşmelerinde yaz/kış saati uygulamasına dair soruyu yanıtladı.

Bayraktar, yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanmasının daha faydalı olacağını, mevcut uygulamanın değişmeyeceğini söyledi:

“Türkiye'de 1940 yılında yaz saati uygulamasının Avrupa ile aynı tarihlerde yapılmasına karar verilmiş. 1962-1972 arasında Türkiye'de aralıklı olarak bugünkü gibi yaz saati uygulaması yapılmış. 1978-1984 arasında ise sürekli yaz saati uygulanmasına geçilmiş. 1984'ten sonra da Batı ile daha uyumlu olabilmek için yaz saati uygulaması değiştirilmiş.

Biz 20 Kasım 2015'te İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir protokol kapsamında yaz saati uygulamasının enerji verimliliğine etkisini araştırmışız. Burada 11 kişilik bir akademisyen heyeti var. Bu heyetin içinde psikoloji danışmanlık ve rehberlik bölümü uzmanları, sosyologlar ve diğer teknik arkadaşlar var... İstanbul'da güneş saat 8.20'de ağarıyor, Paris'te saat 8.34'te, Berlin'de yine saat 8.30'da. Oralarda hiçbir problem olmuyor, bizde neden problem oluyor anlamakta güçlük çekiyorum.”

“Gün yüzü görmeyen insanlar”

DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok bütçe görüşmesinde uygulamayı eleştirdi:

“Başımızda yaz saati uygulaması gibi bir bela var. Emekçiler sabah işe giderken güvenlik kaygısı yaşıyor, aynı zamanda, bu durumda bu uygulamanın tek kazananı elektrik üretim ve dağıtım şirketleri oluyor. Yaz saati uygulaması tamamen şirketler karlarına kar katsın diye maalesef devam ediyor.”

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir de “Sayenizde toplumda 'gün yüzü görmeyen insanlar' diye bir kavram oluştu. Gelin, bu inadınızdan vazgeçin, kendi ellerimizle depresif, mutsuz bir toplum yaratmayalım” dedi.

Demir, kış saati uygulamasının 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kaldırılarak yaz saatinin kalıcı hale getirildiğini söyledi ve “Herkes sayenizde depresyona girdi. Bu uygulamanın tasarruf sağlamadığı açık ve son derece anlamsız olduğu ortaya çıkmışken neden kimse konuşmuyor? Tasarruf yerine tüketim oluyor, faturalara yansıyor. Sayenizde toplumda, 'gün yüzü görmeyen insanlar' diye bir kavram oluştu. İnsanlar karanlıkta uyanıyor, karanlıkta evlerine dönüyor; yazıklar olsun. Gelin, bu inadınızdan vazgeçin, kendi ellerimizle depresif, mutsuz bir toplum yaratmayalım” dedi.

Dünya genelinde ekim ayında kış saati uygulamasına geçilerek saatler 1 saat geri alınıyor. Gün ışığından daha fazla yararlanma hedefinde olan yaz ve kış saati uygulamaları Türkiye'de 2016 yılından beri uygulanmıyor.

(AS)