Bakan Bayraktar: İliç'te en az 400 bin kamyona ihtiyaç var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan, İliç’teki Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni’nde yığın liçi alanındaki çökmeye ilişkin açıklamada bulundu.

13 Şubat'ta çöken liç yığınının altında kalan dokuz işçi için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere konuşan Bakan Bayraktar, "10 milyon metreküp toprak kütlesi var. Elimizde bir imkan olsa ve bugün kaldırmaya kalksak en az 400 bin kamyona ihtiyaç var" dedi.

Heyelan riskinin devam ettiğini belirten Bayraktar, arama kurtarma çalışmalarının işçilerin bulunduğu düşünülen noktalarda sürdüğünü belirtti.

Bayraktar, "Buradaki şirketin yönetim düzeyi içerisinde bir zafiyet içerisinde olduğunu görüyoruz. Müfettişlerimiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

"Bu konularla alakalı kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkmasını ve hesap vermesini temin edeceğiz" diyen Bayraktar şöyle devam etti:

“Milletimizin hiçbir endişesi olmasın. Şirketin özellikle yönetim düzeyinde bir zafiyet içerisinde olduğunu görüyoruz çünkü hâlâ söz konusu yabancı şirketin temsilcileri burada değiller. Ama bu konuya da özellikle arama kurtarma sürecini bitirdikten sonra yoğun bir şekilde bakacağımızı ifade etmek istiyorum.

“En kısa sürede bu konuyla alakalı tüm sorumlular her ne kademede olursa, her ne aşamada olursa olsun mutlaka sizlerle ve kamuoyuyla paylaşılacak. Yargı burada gereğini yapacaktır diye düşünüyorum."(AÖ)