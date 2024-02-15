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Yayın Tarihi: 15 Şubat 2024 13:19
 ~ Son Güncelleme: 15 Şubat 2024 14:17
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Bakan Bayraktar: İliç'te en az 400 bin kamyona ihtiyaç var

9 işçinin göçük altında kaldığı yığın liçi alanında incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, "Elimizde bir imkan olsa ve bugün kaldırmaya kalksak en az 400 bin kamyona ihtiyaç var" dedi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Bakan Bayraktar: İliç'te en az 400 bin kamyona ihtiyaç var
Fotoğraf: AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan, İliç’teki Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni’nde yığın liçi alanındaki çökmeye ilişkin açıklamada bulundu.

13 Şubat'ta çöken liç yığınının altında kalan dokuz işçi için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere konuşan Bakan Bayraktar, "10 milyon metreküp toprak kütlesi var. Elimizde bir imkan olsa ve bugün kaldırmaya kalksak en az 400 bin kamyona ihtiyaç var" dedi.

Heyelan riskinin devam ettiğini belirten Bayraktar, arama kurtarma çalışmalarının işçilerin bulunduğu düşünülen noktalarda sürdüğünü belirtti. 

Bayraktar, "Buradaki şirketin yönetim düzeyi içerisinde bir zafiyet içerisinde olduğunu görüyoruz. Müfettişlerimiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

"Bu konularla alakalı kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkmasını ve hesap vermesini temin edeceğiz" diyen Bayraktar şöyle devam etti:

“Milletimizin hiçbir endişesi olmasın. Şirketin özellikle yönetim düzeyinde bir zafiyet içerisinde olduğunu görüyoruz çünkü hâlâ söz konusu yabancı şirketin temsilcileri burada değiller. Ama bu konuya da özellikle arama kurtarma sürecini bitirdikten sonra yoğun bir şekilde bakacağımızı ifade etmek istiyorum.

“En kısa sürede bu konuyla alakalı tüm sorumlular her ne kademede olursa, her ne aşamada olursa olsun mutlaka sizlerle ve kamuoyuyla paylaşılacak. Yargı burada gereğini yapacaktır diye düşünüyorum."(AÖ)

Anagold Madencilik hakkında

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, "Çukurdere Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" adıyla 2000 yılında Ankara’da kuruldu. Şirket ilk olarak merkezi ABD’nin Denver şehrinde bulunan ve Kanada borsasında işlem gören Anatolia Minerals Development Limited’in Türkiye’de faaliyet gösteren bir alt şirketi olarak madencilik alanında çalışmaya başladı. Anatolia Minerals, Avustralya’nın en büyük üçüncü altın üreticisi olan Avoca Resources Limited’le birleşerek Alacer Gold Corporation’ı kurdu.

2009 yılında Berat Albayrak’ın CEO’luğunu yaptığı Çalık Holding’e bağlı Lidya Madencilik ile Anatolia Minerals’ın sahibi olduğu Alacer Gold ortaklığında Anagold Madencilik şirketi kuruldu.

Alacer Gold, 2020 yılında Kanada merkezli madencilik şirketi SSR Mining'le birleştiğini duyurdu. Birleşme sonucu ortaya çıkan yeni oluşumun faaliyetlerine "SSR Mining" adı altında devam edeceği açıklandı.

2010’dan bu yana Erzincan, İliç’teki Çöpler Altın Madeni’ni işleten Anagold’un yüzde 80’i SSR Mining’e, yüzde 20’si ise Lidya Madencilik’e ait.

iliç siyanür sızıntısı Anagold Madencilik
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