Bakan Bayraktar'dan İliç açıklaması: İşçilerin lokasyonları tespit edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan’ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni’nde çöken liç yığınının altında kalan dokuz işçiyle ilgili açıklama yaptı.

Bayraktar, kaybolan işçilere yönelik arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı ve "Dokuz kardeşimizi arıyoruz. Kardeşlerimizin üçünün bir lokasyonda altısının diğer bir lokasyonda olduğunu tespit ettik" dedi.

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AA'nın haberine göre Bayraktar, "Belirlediğimiz noktalara inşallah bugün daha yoğun bir şekilde gireceğiz" diye konuştu.

Bayraktar, bütün riskler alınarak kurtarma çalışmalarına daha fazla yoğunluk verileceğini dile getirdi ve ekledi: "İnşallah ümit ediyorum ki bunlardan da netice alırız çünkü buradaki ailelerin, buradaki işçi kardeşlerimizin yakınlarının yoğun bir şekilde beklentileri var, çok haklı olarak. Biz de bunlara cevap verebilmek için gayret ediyoruz, çalışıyoruz.”

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"Halk sağlığını tehdit edecek bir durum yok"

Siyanür sızıntısına karşı sahada ölçümlerin yapıldığını ifade eden Bakan Bayraktar, hem sudan hem topraktan sürekli numune alındığını ve testlerin yapıldığını belirtti:

"Şu ana kadar yaptığımız tespitlerle, testlerin neticesinde endişe edecek, endişeye mahal edecek bir durum söz konusu değildir. Halk sağlığını tehdit edecek veya orada çalışan şu anda personelimizi, özellikle AFAD personelini tehdit edecek herhangi bir şey söz konusu değildir. Dolayısıyla emniyetli bir şekilde bölgede çalışıyoruz."

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"Toprağı kaldırmak için çalışmaya başlayacağız"

Toprak yığınını kaldırılmasına ilişkin ise Bayraktar, "Burada bahsettiğimiz heyelanla oluşan toprak yığınını kaldırmayla alakalı planlama aşamasına geçmiş durumdayız. Elbette bu belki aylarca sürecek bir hadise ama biz bugün o toprakları alıp emniyetli bir şekilde tekrar depolayacağımızla alakalı çalışmamıza başlamış durumdayız. Muhtemelen bugün öğleden sonra yapacağımız toplantıda bunun yol haritasını da çıkarmış olacağız” dedi.

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(RT)