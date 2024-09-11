Bakan Bayraktar'a göre doğalgaz ve elektrik faturalarında sübvansiyon oranı yüzde 60

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katıldı. Burada gazetecilerin sorularını cevaplayan Bayraktar doğalgaz ve elektrik faturalarına ilişkin açıklamalar yaptı.

Doğalgaz ve elektrikte hane halkı ve ticarethanelerin devlet tarafından desteklediğini söyledi. Bayraktar’ın açıklamasına göre faturalardaki sübvansiyon oranı yüzde 60:

"Elektrik ve doğal gazda Hazine üzerinden desteğimiz var. 1000 liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı halen devletimiz tarafından karşılanıyor. Her birimizin evinde kullandığımız elektrik ve gazda bu destek var.

Ancak ihtiyaç sahibi, dar gelirli vatandaşlarımızı, emeklilerimizi bu destekten istifade ettirip bunu karşılayabilecek ve evi daha büyük olan, fazla elektrik kullanan, elektrikli aracı olan, tüketimi belli oranın üzerinde olan vatandaşların bu desteklerden faydalanmak yerine gerçek maliyetleri karşıladığı bir modeli düşünüyoruz.”

Orta Vadeli Plan (OVP) kapsamında öncelikli unsurlardan birinin cari açık ve enflasyonla mücadele olduğunu belirten Bayraktar, "Enerji ithalatını azaltarak, cari açığı ve enerji maliyetlerini düşürerek enflasyon üstündeki baskıları azaltmayı hedefliyoruz” dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin enerji ithalat faturasını düşürme hedefi kapsamında kendi kaynaklarını artırmaya yönelik faaliyetler yürüttüğünü anlattı. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Sakarya Gaz Sahası'nda 2,6 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak 6 milyon metreküpün üzerinde üretim seviyesine ulaşıldığını aktaran Bayraktar, “Burası dışında da günlük yaklaşık 1,5 milyon metreküplük üretimimiz var. Türkiye'de 20 milyon hanenin yüzde 12-13'lük kısmının ihtiyacı yerel üretimle karşılanıyor” diye konuştu.

(HA)