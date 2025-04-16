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Yayın Tarihi: 16 Nisan 2025 14:32
 ~ Son Güncelleme: 16 Nisan 2025 15:06
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MEB ÖNÜNDE ÖĞRETMENLERE ŞİDDET

"Bakan adına biz öğretmenler utandık"

Mülakat mağduru öğretmen Özkan Özdemir, polis tarafından darp edilerek zorla gözaltı aracına bindirildiğini ve işlem yapılmadan araçtan serbest bırakıldığını söyledi.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç
Görseli Büyüt
"Bakan adına biz öğretmenler utandık"
*Polis tarafından araca itilen Remzi Coşkun'a alanda ilk müdahale yapılıyor.

Sözleşmeli öğretmen atamasındaki mülakatlar nedeniyle yerleştirilmesi yapılmayan öğretmenler, dün (15 Nisan) kabine toplantısı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde buluştu. Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu'nun çağrısıyla yapılan eylemde, adaletsiz puanlamalara tepki gösterildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüşme talepleri karşılanmayan öğretmenler, bakanlık önünde oturma eylemi yaptı. Polis, oturma eylemi yapan öğretmenleri darp etti.

Polis şiddetine maruz kalan öğretmenler, yaşananları bianet’e anlattı.

"Öğretmenlerin boyunlarına basıldı"

Mülakat mağduru öğretmen Özkan Özdemir, Bakan Tekin’in Bursa’da yaptığı açıklama üzerine bakanlık önüne gittiklerini söyledi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Mülakatta 'bana haksızlık yapıldı, bu yüzden mağdur oldum' diyen arkadaşlarımızın tamamını bu konuda hakkını aramaya davet ediyorum. Hukuksuzluk yapıldıysa, bir hak yendiyse eğer ben de gereğini yapmaya hazırım," demişti.

“Yüzlerce mağdurun olduğu yerde en azından temsilcilerle bir görüşme ayarlanabilirdi,” diyen Özdemir, polisin kendilerine orantısız güç kullanarak müdahale ettiğini aktardı.

Özdemir, “Yerlerde sürüklendik. Bazı öğretmenlerimizin boyunlarına basıldı. Arkadaşlarımız hareket eden aracın önüne itildi,” dedi.

“Keyfi olarak alındım”

Polis tarafından darp edilerek gözaltına aracına bindirildiğini belirten Özdemir, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kitlenin öncü isimlerini hemen sindirip alandan çıkartmayı ve eylemin dağılmasını hedefliyorlar. Beni aldılar, gözaltı aracına attılar. Araçla kısa bir tur attırdılar ve yine aynı noktanın 100-200 metre ilerisinde bıraktılar. Tutanak tutmadılar, keyfi olarak alındım. Araçta polis, 'kitle dağılsın diye' yaptıklarını söyledi."

Polisin el koyduğu eşyalarını, kimliğini ve telefonunu verdiğini ve Kızılay AVM önünde indirildiğini aktaran Özdemir, herhangi bir işlem uygulanmamasının sebebini sorduğunda "Bu normal prosedür," cevabını aldığını anlattı.

“Polis tarafından araca itildim”

bianet’e konuşan Türkçe öğretmeni Remzi Coşkun ise, eylemde çekim yaptığı sırada polis tarafından hareket eden aracın üzerine itildiğini aktardı.

Coşkun, “Polisler, ‘Niye çekiyorsun kardeşim’ dedi. Biri beni kendine doğru çekerken, diğeri arka taraftan itti. Aracın ön kaputunun üzerinden yuvarlanarak sırt üstü asfalt zemine düştüm,” diye konuştu.

Ambulans ile hastaneye kaldırılan Coşkun’un sırtında, el ve ayak bileklerinde yaralanmalar meydana geldi.  

*Coşkun, ambulans ile hastaneye kaldırılıyor.

“Bakan adına biz öğretmenler utandık”

Coşkun, MEB önündeki polis şiddetine dair şunları aktardı:

“Muhtemelen bakanlıktan gelen talimatla darp edildik. Gerçekten üzücü bir durum yaşandı. Bakan adına biz öğretmenler utandık. Sözün bittiği yerdeyiz.”

Kimseden bir lütuf beklemediklerini, haklarını istediklerini belirten Coşkun, “Mahkemeler haklılığımızı kabul etmesine, ‘Mülakatlarda usulsüzlük yapılmıştır’ demesine rağmen Bakan Tekin ısrarla yaşanan mağduriyeti reddediyor. Bizim artık çalışarak, emek vererek bir başarı elde edebileceğine, bir statü kazanabileceğine inancımız kalmadı,” diye konuştu.

"Mülakat mağduru" öğretmen adayları, MEB önündeki eylemlerine bugün de devam etti.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
mülakat öğretmen adayları ataması yapılmayan öğretmenler
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı. Halkevleri 12. Halkın Hakları Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri sahibi.

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