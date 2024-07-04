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Yayın Tarihi: 4 Temmuz 2024 11:52
 ~ Son Güncelleme: 4 Temmuz 2024 11:57
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bakad LGBTİ+ Danışma Hattı açıldı

Danışma hattına 08508882145 numarası üzerinden ulaşmak mümkün.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
bakad LGBTİ+ Danışma Hattı açıldı
Fotoğraf: Canva

Hak temelli çalışma yürüten bir grup aktivist, akademisyen ve sanatçı tarafından 1 Eylül 2021’de Diyarbakır’da kurulan Barış için Kültürel Araştırmalar Derneği’nin (bakad) LGBTİ+ Danışma Hattı açıldı.

Pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri saat 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek olan danışma hattı ile bakad, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği dolayısıyla ayrımcılığa maruz kalan LGBTİ+’lara “Ne yalnızsın, ne de yanlış” demek için akran danışmanlığı ve desteği sunmayı planlıyor. 

Anonim hizmet veren danışma hattı, arayanın kendi tarife ücreti dışında bir ücret olmadan destek sunuyor. 

Danışma hattına  08508882145 numarası üzerinden ulaşmak mümkün.

bakad hakkında

Hak temelli çalışma yürüten ve sivil toplum geçmişi olan bir grup aktivist, akademisyen ve sanatçı tarafından 1 Eylül 2021 tarihinde Diyarbakır’da kuruldu. 

Dernek, katılımcılık ve kapsayıcılık ilkeleri temelinde demokrasinin derinleşmesini ve toplumsal barışın sağlanmasını amaçlıyor.

Dernek ayrıca Diyarbakır özelinde ırk, cinsiyet, cinsel yönelim/cinsiyet kimliği, din/inanç, yaş ve ekonomi temelli toplumsal eşitsizliklerin yapısal ve kültürel arka planını anlamaya yönelik bilimsel ve sanatsal üretim odaklı yürüteceği faaliyetlerle Türkiye’de barış kültürünü yaymayı hedefliyor. (TY)

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/haber/lgbti-danisma-hatti-9-gonullu-oryantasyonu-basvurulari-acildi-269203
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