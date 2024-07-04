bakad LGBTİ+ Danışma Hattı açıldı
Hak temelli çalışma yürüten bir grup aktivist, akademisyen ve sanatçı tarafından 1 Eylül 2021’de Diyarbakır’da kurulan Barış için Kültürel Araştırmalar Derneği’nin (bakad) LGBTİ+ Danışma Hattı açıldı.
Pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri saat 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek olan danışma hattı ile bakad, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği dolayısıyla ayrımcılığa maruz kalan LGBTİ+’lara “Ne yalnızsın, ne de yanlış” demek için akran danışmanlığı ve desteği sunmayı planlıyor.
Anonim hizmet veren danışma hattı, arayanın kendi tarife ücreti dışında bir ücret olmadan destek sunuyor.
Danışma hattına 08508882145 numarası üzerinden ulaşmak mümkün.
bakad hakkında
Hak temelli çalışma yürüten ve sivil toplum geçmişi olan bir grup aktivist, akademisyen ve sanatçı tarafından 1 Eylül 2021 tarihinde Diyarbakır’da kuruldu.
Dernek, katılımcılık ve kapsayıcılık ilkeleri temelinde demokrasinin derinleşmesini ve toplumsal barışın sağlanmasını amaçlıyor.
Dernek ayrıca Diyarbakır özelinde ırk, cinsiyet, cinsel yönelim/cinsiyet kimliği, din/inanç, yaş ve ekonomi temelli toplumsal eşitsizliklerin yapısal ve kültürel arka planını anlamaya yönelik bilimsel ve sanatsal üretim odaklı yürüteceği faaliyetlerle Türkiye’de barış kültürünü yaymayı hedefliyor. (TY)