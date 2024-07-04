Hak temelli çalışma yürüten bir grup aktivist, akademisyen ve sanatçı tarafından 1 Eylül 2021’de Diyarbakır’da kurulan Barış için Kültürel Araştırmalar Derneği’nin (bakad) LGBTİ+ Danışma Hattı açıldı.

Pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri saat 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek olan danışma hattı ile bakad, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği dolayısıyla ayrımcılığa maruz kalan LGBTİ+’lara “Ne yalnızsın, ne de yanlış” demek için akran danışmanlığı ve desteği sunmayı planlıyor.

Anonim hizmet veren danışma hattı, arayanın kendi tarife ücreti dışında bir ücret olmadan destek sunuyor.

Danışma hattına 08508882145 numarası üzerinden ulaşmak mümkün.