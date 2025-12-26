ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:08 26 Aralık 2025 09:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.12.2025 09:27 26 Aralık 2025 09:27
Okuma Okuma:  2 dakika

Bahis soruşturmasında 24 gözaltı daha

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında, aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un da olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bahis soruşturmasında 24 gözaltı daha

MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyondaki şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesiyle elde edilen deliller neticesinde hakkında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 24'ü yakalandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında, MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde deliller tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu deliller sonucunda, önceki iki operasyonda hakkında işlem yapılan tutuklu 1 şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddialarıyla bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüpheli, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde 26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüphelinin tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen 1 şüpheli, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanun'a muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen 1 şüpheli, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu 14 şüpheli olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında İstanbul merkezli 11 ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemi icra edilmiştir."

Operasyonlarda Timur'un da aralarında olduğu 24 şüphelinin gözaltına alındığı, 1 şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğunun tespit edildiği, diğer 4 şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
pfdk bahis Galatasaray
ilgili haberler
Futbolda bahis soruşturmasında 17 hakeme ilişkin MASAK raporu hazırlandı
21 Kasım 2025
/haber/futbolda-bahis-sorusturmasinda-17-hakeme-iliskin-masak-raporu-hazirlandi-313762
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan futbolda bahis soruşturmaları açıklaması
20 Kasım 2025
/haber/istanbul-cumhuriyet-bassavciligindan-futbolda-bahis-sorusturmalari-aciklamasi-313723
Bahis Soruşturması: 149 Hakeme 8–12 ay men, 3 isim için inceleme sürüyor
7 Kasım 2025
/haber/bahis-sorusturmasi-149-hakeme-8-12-ay-men-3-isim-icin-inceleme-suruyor-313311
HAKEMLER VE KULÜP YÖNETİCİLERİ DE LİSTEDE
Bahis soruşturmasında 21 kişi için gözaltı
7 Kasım 2025
/haber/bahis-sorusturmasinda-21-kisi-icin-gozalti-313287
Türkiye Futbol Federasyonu’nda bahis istifaları
6 Kasım 2025
/haber/turkiye-futbol-federasyonunda-bahis-istifalari-313280
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Futbolda bahis soruşturmasında 17 hakeme ilişkin MASAK raporu hazırlandı
21 Kasım 2025
/haber/futbolda-bahis-sorusturmasinda-17-hakeme-iliskin-masak-raporu-hazirlandi-313762
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan futbolda bahis soruşturmaları açıklaması
20 Kasım 2025
/haber/istanbul-cumhuriyet-bassavciligindan-futbolda-bahis-sorusturmalari-aciklamasi-313723
Bahis Soruşturması: 149 Hakeme 8–12 ay men, 3 isim için inceleme sürüyor
7 Kasım 2025
/haber/bahis-sorusturmasi-149-hakeme-8-12-ay-men-3-isim-icin-inceleme-suruyor-313311
HAKEMLER VE KULÜP YÖNETİCİLERİ DE LİSTEDE
Bahis soruşturmasında 21 kişi için gözaltı
7 Kasım 2025
/haber/bahis-sorusturmasinda-21-kisi-icin-gozalti-313287
Türkiye Futbol Federasyonu’nda bahis istifaları
6 Kasım 2025
/haber/turkiye-futbol-federasyonunda-bahis-istifalari-313280
Sayfa Başına Git