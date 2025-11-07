Bahis soruşturmasında 21 kişi için gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bahis iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında 17 hakem, bir Süper Lig kulüp başkanı, bir eski kulüp sahibi ve bir eski dernek başkanının da bulunduğu 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde 371 hakemin bahis hesabı bulunduğunu, 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı yönünde tespitler paylaştı. Bu açıklama ihbar kabul edilerek adli soruşturma başlatıldı.

İlk aşamada 17 hakem hakkında “görevi kötüye kullanma” (TCK) ve “müsabaka sonucunu etkileme” (6222) suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Devamında, Trendyol Süper Lig’de yer alan bir kulübün başkanı (M.Ö.), bir takımın eski sahibi (T.C.) ve eski dernek başkanı (M.F.S.) için de aynı suç kapsamında gözaltı kararı çıktı.

Ayrıca “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamasıyla Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve eski Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanı Fatih Saraç gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

"Alo Fatih" Fatih Saraç, bir dönem “Alo Fatih” olarak anılan sansür tartışmalarının merkezindeki isimdi. Yayınlanan ses kayıtlarına göre, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Haziran 2013’te Fas’ta bulunduğu sırada Habertürk yöneticisi Fatih Saraç’ı arayarak, altyazıda yer alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Gezi olaylarına ilişkin “Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sorumluluk almalı” şeklindeki sözlerinin kaldırılmasını istedi. Saraç’ın Erdoğan’a “Emredersiniz efendim” diyerek yanıt verdiği, ardından Habertürk’ten Abdullah isimli bir çalışanı arayıp ilgili altyazıyı yayından kaldırttığı öne sürüldü. Erdoğan, yaptığı açıklamada Fas’tan Habertürk’ü aradığını kabul ederek şu ifadeleri kullandı:

“Sadece hatırlatmayı yaptım. Bize yapılan, yurt dışında olan bir başbakana karşı söylenen hakaretlerle ilgili durumu kendilerine ilettim; onlar da gerekli uygulamayı yaptılar. Patronlarınıza da bu tür hakaretler yapıldığında, arkadaşlarım ya da ben açıp ‘Bu tür hakaretler yapılıyor’ demişizdir. Bunu demek yanlışsa bilemem; ancak yapılanlar sıradan hakaretler değildi.”

Savcılıktan açıklama

Başsavcılık, hakemlerin kamu görevlisi statüsü dikkate alınarak bahis işlemlerinin gelirleriyle kıyaslanacağını, şike ve maç sonucunu etkileme iddialarının ayrıntılı biçimde inceleneceğini bildirdi.

Ayrıca sosyal medyada kaynağı belirsiz, manipülatif içerik paylaştığı değerlendirilen U.E. hakkında da “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamanın taamı şöyle:

"- Hakemlerin kamu görevlisi olmaları da göz önüne alınarak, görev gereklerine aykırı davranış olarak değerlendirilen bahis oyunlarının parasal değerleri, hakemlik görevlerinde elde ettikleri gelir ve hakemlik görevi dışındaki kendi gelirlerinin mukayese edilmesi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan şike ve maç sonucunu etkileme suç iddialarının incelemeye alınması neticesinde; ilk aşamada 17 hakem (A.K.K. - A.T. - B.K. - B.T. - B.E.A. - C.B. - E.A. -M.Y. - M.Ö. - N.O. - N.K. - S.E.T. - Ş.B. - U.T. - U.K. - Y.Y - Y.Ş.) hakkında Türk Ceza Kanunu'da yer alan "görevi kötüye kullanma" ve 6222 sayılı kanunda yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçu iddiaları bakımından

- Futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkilemek amacına yönelik eylem değerlendirmesi nedeni ile Trendyol Süper Lig'de bulunan 1 futbol takımının başkanı (M.Ö.), 1 takımın eski sahibi (T.C.) ile eski dernek başkanı (M.F.S) hakkında 6222 sayılı kanunda yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçu iddiaları bakımından

- Bu soruşturma sırasında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi belge paylaştığı değerlendirilen U.E isimli kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu iddiası bakımından, Toplam 21 kişi hakkında İstanbul dahil toplam 12 farklı şehirdeki adreslerde arama - el koyma ve gözaltına alma tedbiri uygulanmıştır.

- Soruşturmaya konu ülkemiz futbol liglerinde yer alan futbolcu, hakem gibi insan ve futbol kulübü, üst kuruluş gibi kurum faktörlerinin nicelik ve nitelik olarak büyüklüğü ve etki alanı göz önüne alındığında, devam eden bu adli soruşturma kapsamında lehe ve aleyhe tüm delillerin eksiksiz ve hassasiyetle toplanması gereken bu süreçte, iddia olunan eylemler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma ve TFF tarafından yürütülen idari soruşturma delil durumu, yaptırım müeyyideleri ve devamındaki kanun yolu aşamaları bakımından farklı değerlendirilmesi gereken iki olgudur.

- TFF' nin idari olarak haklarında işlem yürüttüğü kişilerin adli bakımından değerlendirmesi farklı olabileceği gibi, TFF tarafından hiç işlem yapılmayan kişilere ayrıca adli işlem yapılması mümkündür. Bu nedenle mevcut adli soruşturma kapsamında TFF tarafından yapılan disiplin değerlendirmesinden faydalanılarak ancak bu idari süreçteki bilgi ve belgelere bağlı kalınmadan, resen yapılan değerlendirmeler sonucunda tespit edilen yukarıda belirli kişiler hakkında bu işlemler tesis edilmiştir.

Ülkemiz tüm futbol liglerindeki oyuncu, teknik kişi, idareci ve benzer surette her ne sıfatla olursa olsun görev alan kişilerin sayısının çokluğu ile incelenmesi gereken müsabakalar dikkate alındığında; öncelikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen yapılacak araştırmalar ışığında ve ayrıca bunun yanında ilgili tüm kurum-kuruluşlarla koordinasyon halinde ara verilmeksizin bu tür iddialara dair soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceğinin bilinmesi, özellikle sosyal medyada yer alan ve kaynağı belirlenemeyen teyitsiz hiçbir bilgiye itibar edilmemesi hususu."

(EMK)