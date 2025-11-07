Bahis Soruşturması: 149 Hakeme 8–12 ay men, 3 isim için inceleme sürüyor

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynadığı tespit edilen 149 hakeme 8 ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezası verdi. Süper Lig hakemi Zorbay Küçük’ün de aralarında bulunduğu 3 hakem hakkındaki soruşturma ise devam ediyor.

Cezalar

· Toplam sevk: PFDK’ya sevk edilen 152 hakem

· Cezalananlar: Bahis oynadığı belirlenen 149 hakem

· Devam eden soruşturmalar: Zorbay Küçük (Süper Lig), Melih Kurt (üst klasman), Mertcan Tubay (klasman)

· Küçük’ün savunması: Bahis oynamadığını, kimlik bilgilerinin çalındığını belirterek suç duyurusunda bulundu.

· 7 üst klasman hakemi

· 15 üst klasman yardımcı hakem

· 36 klasman hakemi

· 94 klasman yardımcı hakem

Arka Plan

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kısa süre önce yaptığı açıklamada, profesyonel liglerde görevli 571 hakemin 371’inin bahis hesabı bulunduğunu; bunlardan 152’sinin aktif biçimde bahis oynadığının saptandığını duyurmuştu.

PFDK kararlarında üst klasman hakemlerinden Egemen Artun’a 10 ay, Mehmet Ali Özer, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz ve Yunus Dursun’a 8’er ay men cezası verildi.

Hacıosmanoğlu, “Hakemlik onur mesleğidir; bu onuru kirletenler Türk futbolunda yer alamayacak” açıklamasını yaptı.

Kararların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da 6222 sayılı Kanun kapsamında soruşturma başlattı. TFF, İstanbul Emniyeti ve MASAK iş birliğiyle yürütülen süreçte, şike veya bahis yoluyla menfaat sağlayanlara 1–3 yıl hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası öngörülüyor.

(EMK)