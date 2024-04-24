Bahçeşehir Üniversitesi'nde Zorlu Enerji etkinliğine protesto

Filistin için Bin Genç Hareketi, “İsrail’deki en büyük Türkiyeli sermaye grubu” olan Zorlu Holding’in Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki etkinliğini protesto etti.

Hareket, protestonun görüntülerini sosyal medya platformu X’te “İşgalciye elektrik sağlayan Zorlu Holding ve petrol sağlayan SOCAR, Filistin'de soykırım yaşanırken hiç utanmadan gülerek kampüslerimize geliyorlar! Bu işbirliği sürdüğü müddetçe İsrail'in işbirlikçisi Zorlu ve SOCAR’ı bize ait olan hiçbir yerde görmek istemiyoruz!” notuyla paylaştı.

Görüntülerde, Zorlu Enerji’ye bağlı Zorlu Energy Solutions (ZES) yöneticisinin sunumu sırasında söz alan Filistin için Bin Genç üyesi üç üniversitelinin, İsrail’deki yatırımları nedeniyle Zorlu Holding’e tepki gösterdiği ve ilişkilerin kesilmesi çağrısı yaptığı görüldü.

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“Zorlu, elektrik üretimine tam gaz devam ediyor”

“Zorlu’nun İsrail’de üç farklı enerji santralinde ortaklığı bulunuyor. Ortağı olduğu santraller sayısız suçu işleyen soykırımcı İsrail’e, İsrail Savunma Bakanlığı’na, İsrail’deki bankalara, sanayi endüstrisine elektrik üretimine tam gaz devam ediyor. Ve İsrail’in elektriğinin tam yüzde 7’sini sağlıyor. Sivillerin üzerine beyaz fosfor bombaları yağdıran, bırakın ‘çevreci’ olmayı Gazze’de en ufak bir canlıya dahi tahammülü olmayan İsrail’e yatırımlarını geri çekmeyen Zorlu, üniversitelere gelip nasıl ‘yenilenebilir enerji’ hakkında konuşuyor? Soykırımcı İsrail’in işlediği insanlık suçlarına rağmen bu yatırımlarını neden geri çekmiyor?”

“‘İsrail’le ticareti kesin’ demeye devam edeceğiz”

“Şirketiniz Filistin’de şu an bir katliam gerçekleşirken hala bu kanlı ticaretini devam ettirip üniversitelerde gövde gösterisi yaparak reklamını yapmasını biz doğru bulmuyoruz. Bu kanlı ticaret son bulmadığı müddetçe biz her yerde ‘İsrail’le ticareti kesin’ demeye devam edeceğiz.”

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“Yaptığınız tek şey katillerle beraber olmak”

“Senin ürettiğin elektrikle kaç tane insan ölecek? Bu soruların muhatabı sen ve senin patronların. İstediğin kadar burada boş mühendisliklerinizden bahset. İstediğin kadar demode iklim teknolojilerinden bahset. Tek yaptığınız şey İsrail’e elektrik sağlamak. Yaptığınız tek şey katillerle beraber olmak. Bu mudur yaptığınız mühendislik sizin? Bizden rahatsız olacaksınız, daha da devam edeceğiz.”

Filistin İçin Bin Genç Hareketi; İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye başlattığı saldırıların ardından, Filistin’e destek eylemlerinde tanışan gençlerin bir araya gelişiyle Aralık 2023’te kuruldu. Hareket kendini, ‘anti-siyonist, anti-emperyalist ve anti-kapitalist bir topluluk’ olarak tanımlıyor.

(VC)