Bahçesaray'da 'kayyım' protestosu

Van’ın Bahçesaray (Miks) Belediyesi’ne 29 Kasım’da kayyım atanmasının ardından belediye binası önünde başlatılan nöbet üçüncü gününde devam ediyor.

Bahçesaray Belediye Eş Başkanı Ayvaz Hazır ve Nebahat Benek, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Milletvekili Mahmut Dindar, il ve ilçe eş başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda yurttaş, bugün protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, DEM Parti Bahçesaray İlçe Örgütü binası önünden belediyeye yürüyen kitle, sık sık “Qayyim talan e berxwedan jiyan e” (Kayyım talandır, yaşamak direnmektir) sloganı attı.

KAYYIM SALDIRISI SÜRÜYOR Bahçesaray'a da kayyım...

“Asla geri adım atmayacağız”

Belediyenin önünde yapılan açıklamada, görevden alınarak yerine kayyım atanan Bahçesaray Belediye Eş Başkanı Ayvaz Hazır konuştu.

Hazır, “Bildiğiniz gibi yıllardır bu ilçede iktidar olan ve 22 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarı yerimize kayyım atayarak, arkadaşlarımızı tutuklayarak bizi yıldıracaklarını düşünüyorlarsa tarihimize iyi bakmaları gerekiyor. Bizim tarihimiz, direniş tarihidir. Asla ve asla geri adım atmayacağız. Bizim olanı, halkın olanı geri alana kadar bu alanı terk etmeyeceğiz. Direnişimize devam edeceğiz” dedi.

“Atamalarla gelenler halka hiçbir hizmet sunmadı”

Bahçesaray Belediye Eş Başkanı Nebahat Benek de halkın iradesini atamalarla gelenlere teslim etmeyeceklerini belirterek “Mücadele edeceğiz. Atamalarla gelenler halka hiçbir hizmet sunmadı. İlçeyi yalnızlığa mahkûm ettiler. Şu ana kadar hiçbir hizmet sunulmayan bu ilçeye, atamalarla gelenler durmamalı. Miks halkı iradelerine sahip çıkacaklardır” diye konuştu.

“Bu akıldan vazgeçin”

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, 31 Mart yerel seçimlerinde Bahçesaray halkının tercihini partilerinden yana kullandığını belirterek, “Bütün hukuksuzluklara rağmen burada kazanamadılar. Çünkü halk onların hırsız olduğunu biliyorlar” dedi.

Dindar, “Derhal bu akıldan vazgeçin” diyerek iktidara seslendi.

Açıklamaların ardından oturma eylemi yapıldı.

(VC)