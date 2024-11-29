Bahçesaray Belediye Eşbaşkanı Hazır'a 3 yıl 11 ay hapis cezası verildi

Van'ın Bahçesaray ilçesi Belediye Eşbaşkanı Ayvaz Hazır'a, dokuz yıl önce katıldığı bir basın açıklaması gerekçe gösterilerek, "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla 3 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

Hazır, hakkında katıldığı bir etkinlik gerekçe gösterilerek 24 Aralık 2015’te dava açıldı. Van 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 15 kişinin yargılandığı davada dün (28 Kasım) karar çıktı.

Hazır’a "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla 3 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

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"Kürt olmamız ceza gerekçesi sayılıyor"

MA’ya konuşan Ayvaz Hazır, talimatla karar verildiğini belirtti ve "Belediye eş başkanı olmasaydım beraat edecektik" dedi.

Dava sürecine ilişkin konuşan Hazır, "Daha önce belediyede inşaat mühendisi olarak çalışıyordum. Aynı zamanda basın yayın çalışmalarını da yürütüyordum. O gün katıldığım basın açıklamasında fotoğraflar çektim. Daha sonra ben ve 15 kişiye dava açıldı. O dönem memur olduğumuz için İçişleri Bakanlığı savunmamızı istedi. Biz de savunma yaptık. Dokuz yıl geçtikten sonra eşbaşkan oldum ve siyasi bir kararla bana ceza verildi. Hiç ceza beklemediğimiz bir dosyada ceza verildi. Hakim bu kararı hür iradesiyle vermemiştir çünkü dayatma ve zorlama ile bu karar verildi. Kürt olmamız ceza gerekçesi sayılıyor, talimat olunca durum bunu gerektiriyor" diye konuştu.

Bu durumu kabul etmediğini vurgulayan Hazır, "Halkımız 8 aylık pratiğimizi gördü ve halk belediyeciliği ile tanıştı. Seçimle alamadıkları Miks’i bu tür darbelerle almak istiyorlar. Seçimi kazandık ama mazbatamızı 15 gün gecikmeye verdiler. O dönem de direndik, bugün de direneceğiz. Mesele benim yargılanmam değil, halkın iradesinin yargılanmasıdır. Bu halkın iradesine darbe girişimidir" dedi.

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(RT)