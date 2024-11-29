Bahçesaray'a da kayyım...

İçişleri Bakanlığı Van'ın Bahçesaray İlçe Belediye Eş Başkanı Ayvaz Hazır'ı göevden uzaklaştırdı.

Gerekçe, Hazır'ın henüz yargı süreci tamamlanmamış bir hapis cezasına çarptırılmış olması ve hakkında sürmekte olan bir soruşturmanın bulunması.

Van Valiliği Hazır'ın yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun'u Bahçesaray Belediye Başkan Vekili olarak atadı.

DEM Parti kınadı

AKP-MHP iktidarı ısmarlama dosyalar ve kararlar ile kayyım gaspına kendince zemin yaratmaya devam ediyor. Bahçesaray Belediyemiz, polis ve asker kuşatmasına alınarak gasp edilmeye çalışılıyor. Halkın iradesini kendisine hedef bilen bu hukuk tanımazlara karşı tüm halkımızı… pic.twitter.com/x8NjdHl1kM — DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler (@DEMPartiDYYK) November 29, 2024

Erdoğan hükümeti, böylece Hakkari, Mardin, Batman, Halfeti ve Esenyurt, Dersim ve Ovacık'ın ardından Bahçesaray'la birlikte muhalefetin belediye başkanları yerine sekizinci kayyımı atadı.

Ovacık ve Esenyurt Belediye Eş Başkanları "Kent uzlaşısı" kapsamında CHP listesinden diğer eş başkanlar DEM parti listesinden seçilmişlerdi.

İçişleri Bakanlığı kararı X hesabından duyurdu:

Bahçesaray (Van) Belediye Başkanının İçişleri Bakanlığınca Görevden Uzaklaştırılmasına Dair Basın Açıklaması: pic.twitter.com/drB40Lzf9p — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 29, 2024

(AEK)