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Yayın Tarihi: 29 Kasım 2024 20:56
 ~ Son Güncelleme: 29 Kasım 2024 22:07
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KAYYIM SALDIRISI SÜRÜYOR

Bahçesaray'a da kayyım...

İçişleri Bakanlığı Bahçeşehir Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın Van Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü adına suç işlemekle" cezalandırılması üzerine Yargıtay kararını beklemeden Hazır'ı 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince "geçici bir tedbir olarak" görevden uzaklaştırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bahçesaray'a da kayyım...
DEM Parti Bahçesaray Belediye Eş Başkanları Ayvaz Hazır ve Nebahat Benek

İçişleri Bakanlığı Van'ın Bahçesaray İlçe Belediye Eş Başkanı Ayvaz Hazır'ı göevden uzaklaştırdı.

Gerekçe, Hazır'ın henüz yargı süreci tamamlanmamış bir hapis cezasına çarptırılmış olması ve hakkında sürmekte olan bir soruşturmanın bulunması.

Van Valiliği Hazır'ın yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun'u Bahçesaray Belediye Başkan Vekili olarak atadı.

DEM Parti kınadı

Erdoğan hükümeti, böylece Hakkari, Mardin, Batman, Halfeti ve Esenyurt, Dersim ve Ovacık'ın ardından Bahçesaray'la birlikte muhalefetin belediye başkanları yerine sekizinci kayyımı atadı.

Ovacık ve Esenyurt Belediye Eş Başkanları "Kent uzlaşısı" kapsamında CHP listesinden diğer eş başkanlar DEM parti listesinden seçilmişlerdi.

İçişleri Bakanlığı kararı X hesabından duyurdu:

(AEK)

Haber Yeri
Van
Bahçesaray kayyım
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Bahçesaray Belediye Eşbaşkanı Hazır'a 3 yıl 11 ay hapis cezası verildi
29 Kasım 2024
/haber/bahcesaray-belediye-esbaskani-hazir-a-3-yil-11-ay-hapis-cezasi-verildi-302297
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