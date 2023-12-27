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Yayın Tarihi: 27 Aralık 2023 14:22
 ~ Son Güncelleme: 27 Aralık 2023 14:27
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Bahçeli’nin tehdit ettiği DEM Parti’ye provokasyon girişimi

"Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı" üyesi olduklarını ifade eden 50 kişilik bir grup DEM Parti Genel Merkezi binası önünde toplandı. Grup, ırkçı ve küfürlü sloganlar attı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bahçeli’nin tehdit ettiği DEM Parti’ye provokasyon girişimi
*Fotoğraf: MA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dün (26 Aralık)  grup toplantısında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’ne (DEM Parti) yönelik tehditlerinin ardından bugün  "Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı" üyesi olduklarını ifade eden 50 kişilik bir grup DEM Parti Genel Merkezi binası önünde toplandı. 

MA’nın haberine göre; ırkçı ve küfürlü sloganlar atan grup, polis bariyeri arkasındaki bekleyişini sürdürüyor. 

Bahçeli, Meclis
Bahçeli, Meclis'te konuştu: CHP, DEM Parti, AYM Başkanını tehdit etti
26 Aralık 2023

Bahçeli ne demişti?

Meclis grup toplantısında DEM Partili milletvekilleri hedef alan ve tehdit eden Bahçeli şunları söylemişti:

"İlk önerim; 57 DEM milletvekilinin maaşının ve hazine yardımının derhal kesilmesidir. Bu paralar şehit ailelerine aktarılmalıdır. Hazine yardımı almaları rezalettir. İkinci önerim teröre yardım ve yataklık yapan sözde milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının hemen karara bağlanmasıdır. Üçüncü önerim AYM ya yeniden yapılandırılmalı ya da kapatılmalıdır. AYM'nin statüsü ve üye yapısı radikal şekilde ele alınmalıdır. Bir diğer önerim kürsü dokunulmazlığının yeniden düzenlenmesidir. TBMM bölücülerin meydan okuma yeri değildir.

HDP'nin devamı PKK'nın gece görüş dürbünü olan DEM'in TBMM'de daha fazla yer alması toplumsal ve siyasi tansiyonu kontrol edilemez aşamalara taşıyabilecektir. Ne sahada, ne ovada, ne şehirde, ne belediyede, ne dağda, ne de TBMM'de terörist görmeye dayanma gücümüz artık kalmamıştır.

İkinci önerim somut delille suçu sabit olan vekillerin görüşülmeyi bekleyen dokunulmazlık dosyalarının karara bağlanarak bu haşaratların mahkemeye çıkarılmasıdır."

dem parti
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