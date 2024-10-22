Bahçeli’nin 'Öcalan' açıklamalarına tepkiler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, PKK lideri Abdullah Öcalan’a örgütün lağvedildiğini ilan etme çağrısında bulunarak, "Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, ‘Umut Hakkı’nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" dedi.

Bu açıklamaların ardından ilk tepki Alparslan Türkeş'in kızı İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş'ten geldi. Türkeş sosyal medya hesabından (X), “Kimse Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ’in koltuğunda oturup teröre yandaşlık yapamaz! TBMM’de yeteri kadar terörist var!” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Atatürk’ün kurduğu meclisin kürsüsünden, teröristbaşları ve yardakçıları değil, ancak ve ancak Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşabilir. Ahlak ve vicdanını yitirmiş bu iktidar ve onun akıl ve izanını yitirmiş ortağı ile birlikte vatan toprağını gezmek için icazet bekleyen sözde ana muhalefeti artık bizim için yok hükmündedir. Gün; Türkiye Cumhuriyetini, Türk Milletini, Türk Vatanını ve Türk Bayrağını koruyup kollamak günüdür. Muhtaç olduğumuz kudretin kaynağı ise bellidir! Yarını bekleyin! Herkesin maskesini indireceğiz!" açıklamalarında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Bu iş Meclis'e bir aktör çağırmakla çözülmez. Bu iş çözülecekse bütün partilerin içinde olduğu, bu Meclis'in de içinde olduğu ve yönettiği, bu Meclis'teki bütün partilerin oturduğu, kendi çıkarlarını değil, 86 milyonun çıkarılarını öncelediği bir masada konuşulmalı" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise "Bahçeli Öcalan için af istemiştir" paylaşımında bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Devlet Bahçeli, teröristbaşı Öcalan’ın TBMM’de DEM grubunda konuşmasını istedi. Allah böyle siyaseti kahretsin. Bir bebek katili terörist, İstiklal Harbi vermiş Gazi TBMM’de DEM grubunda konuşacak. İnanır gibi değil” diye yazdı.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız “22 Ekim bir milattır. Bugünden sonra siyasi değerlendirmeler 22 Ekim’den önce, 22 Ekim’den sonra diye yapılacaktır” paylaşımı yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, X hesabından "Bu ülkede huzurun ve barışın hakim olması en büyük dileğimizdir. Ama bunun yolu terörist başının Gazi Meclisimiz çatısı altında konuşturulması asla değildir. Millet de tarih de bunu affetmez" diye yazdı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Erbakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Devlet Bahçeli’nin, terörist başı Abdullah Öcalan’ın İstiklal Harbimizi yürütmüş olan TBMM’de konuşmasına yönelik teklifi, milletimizin terörle mücadelesine ve şehitlerimizin aziz hatırasına ağır bir darbedir. Böyle bir şey teklif değil, tahayyül dahi edilemez.

Eğer bir muhatap aranıyorsa, Kürt halkının temsilcisi terörist elebaşı değil; siyasi partiler, STK’lar, kanaat önderleri ve bölgedeki vatandaşlarımızdır. Şehitlerimizin kanlarıyla vatan yaptığımız bu topraklarda, teröre asla taviz verilmeyecek, milletimizin birlik ve beraberliği daima korunacaktır."

(ED)