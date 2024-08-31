Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde silahlı saldırı gerçekleşti. Hastanenin acil bölümünde düzenlenen saldırıda 5 kişi yaralandı.

Saldırıda hastane binası ve bir ambulans da zarar gördü.

İstanbul Valiliği, Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde bekleyenlere yönelik silahlı saldırıda yaralanan 5 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, gece 02.50 sıralarında Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin önünde bekleyenlere yönelik saldırıda, olay yerine araçla gelen saldırganların açtığı ateşte biri polis memuru, biri jandarma personeli, biri özel güvenlik personeli, ikisi de hasta yakını olmak üzere 5 kişinin yaralandığı belirtildi: “Yaralılar tedavi altına alınırken, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla kaçarken, saldırıda kullanılan araç, Yenibosna'da terk edilmiş halde bulunmuştur. Şahısların yakalanması için başlatılan geniş çaplı soruşturma devam etmektedir.”

Hastane saldırısından birkaç saat önce de yine Bahçelievler’deki Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde yaya olarak ilerleyen 3 kişiye ateş edildi. Sokakta silahlı saldırıya uğrayan 3 kişiden biri yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

(AS)