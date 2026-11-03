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YT: Yayın Tarihi: 03.11.2026 11:57 3 Kasım 2026 11:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.11.2026 12:09 3 Kasım 2026 12:09
Okuma Okuma:  2 dakika

Bahçeli’den “süreçte tıkanıklık” eleştirilerine yanıt: Kimse yanlış hesap yapmasın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında siyasette “arınma ve aklanmanın ertelenemeyeceğini” söyledi. “Yolsuzluğu, kirliliği ve siyasetin üzerine çöken yükleri geride bırakmanın zamanı” diyen Bahçeli, yeni sürece ilişkin eleştirilere de yanıt verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bahçeli’den “süreçte tıkanıklık” eleştirilerine yanıt: Kimse yanlış hesap yapmasın
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün (3 Kasım) partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Konuşmasının önemli bölümünü iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı sürece ayıran Bahçeli, süreçte tıkanıklık olduğu yönündeki eleştirilere karşı çıktı.

“Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge” hedefinin “günübirlik siyasi hesapların ötesinde stratejik bir husus” olduğunu söyleyen Bahçeli, sürecin devam ettiğini savundu.

Bahçeli şöyle devam etti:

Atılan adımları, yürütülen çalışmaları ve ortaya konulan iradeyi görmeden, anlamadan ya da bilmezden gelerek toplumu karamsarlığa ve kaosa sürüklemeye çalışmak kabul edilebilir bir tutum değildir. Elbette her siyasi adım eleştirilebilir ama eleştiri ile istismar arasındaki farkı iyi bilmek gerekir.

“Sokakları gerilim ve çatışmanın adresi haline getirmek siyasetin görevi olamaz”

Sürece ilişkin eleştirilerin yanı sıra sokağa çıkma çağrılarını da hedef alan Bahçeli, “hayati hedeflerin söz konusu olduğu” bir dönemde bu tür çağrıların “milletin ortak geleceğini tehlikeye atacağını” öne sürdü.

Bahçeli, “Sokakları gerilim ve çatışmanın adresi haline getirmeye çalışmak siyasetin görevi olamaz. Siyasetin görevi kutuplaştırmak değil kucaklaştırmaktır. Kimse yanlış hesap yapmasın” dedi.

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“Yolsuzluğu ve kirliliği geride bırakmanın zamanı”

Bahçeli konuşmasının iç politikaya ilişkin bölümünde ise siyaset alanında “arınma” mesajı verdi.

“Artık yolsuzluğu, kirliliği ve siyasetin üzerine çöken bütün yükleri geride bırakmanın zamanıdır” diyen Bahçeli, siyasetin “kişisel hesapların, parti taassubunun ve kısır çekişmelerin gölgesinden” çıkarılması gerektiğini söyledi.

Bahçeli, “Vatandaşlarımızın sabrını sınayanlar, yük almak yerine yük olmaya devam etmekte ısrar edenler, milletin irfanını da ferasetini de hafife almasın” dedi.

Avrupa’daki protestoları değerlendirdi

Bahçeli, Fransa’da başlayarak başka Avrupa ülkelerine yayılan protestolara da değindi.

Avrupa Birliği’nin (AB) temel hak ve özgürlükler konusundaki tutumunu üye devletlere de hatırlatması gerektiğini söyleyen Bahçeli, ekonomik sorunlar, azalan sosyal refah ve güvenlik kaygılarının Avrupa toplumlarında öfkeyi artırdığını savundu.

Bahçeli, AB’ye Türkiye’nin politikalarını eleştirmek yerine kendi ekonomik ve toplumsal sorunlarına odaklanması çağrısı yaptı.

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İsrail için “Kudüs İttifakı” önerisi

İsrail’deki seçimleri de değerlendiren Bahçeli, hiçbir siyasi partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğu sağlayamadığını söyledi.

Arap partilerinin de temsil edildiği bir hükümet kurulmasını öneren Bahçeli, bunun İsrail’de toplumsal uzlaşma ile bölgede barışa katkıda bulunabileceğini savundu.

Bahçeli, “Arap partilerinin de temsil edildiği, toplumsal uzlaşmayı ve barış içinde bir arada yaşama iradesini güçlendirecek yeni bir hükümetin kurulması yönündeki fırsat değerlendirilmeli, Kudüs İttifakı gerçekleştirilmelidir” dedi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
MHP MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli süreç
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