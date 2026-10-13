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YT: Yayın Tarihi: 13.10.2026 11:52 13 Ekim 2026 11:52
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.10.2026 11:59 13 Ekim 2026 11:59
Okuma Okuma:  1 dakika

Bahçeli’den süreç mesajı: En kısa zamanda nihayete erdirilecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kürt meselesinin çözümüne yönelik sürecin devam edeceğini söyledi. Fon soruşturmalarına ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesini isteyen Bahçeli, Suudi Arabistan’a askeri destek verilmesi gerektiğini de savundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bahçeli’den süreç mesajı: En kısa zamanda nihayete erdirilecek
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün (13 Ekim) partisinin TBMM grup toplantısında Kürt meselesinin çözümüne yönelik süreç, fon soruşturmaları ve Ortadoğu’daki gelişmeler hakkında konuştu.

PKK'nin fesih sürecine değinen Bahçeli, sürecin devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

“Türkiye yolundan, Türk milleti kararından geri dönmeyecektir. Terörsüz Türkiye adımları ciddiyetle ve samimiyetle atılmaya devam edecek, en kısa zamanda nihayete erdirilecektir.”

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“Çalanı, talan edeni kamuoyuna açıklamalı”

Fon soruşturmalarına da değinen Bahçeli, devlet kurumlarının soruşturmaların sonuçları hakkında kamuoyunu bilgilendirmesini istedi.

Bahçeli, “Devletimizin ilgili kurumları; olan biteni, çalanı, talan edeni kamuoyuna açıklamalı, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmalıdır” dedi.

Muhalefetin fon soruşturmasını, belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarının üzerini örtmek için kullandığını iddia eden Bahçeli, şöyle konuştu:

“Hiçbir yolsuzluk ve usulsüzlük hukuk önünde koruma görmemelidir. Fon soruşturması kapsamında yargı süreci işlemektedir. Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyor, adaletin doğru ve hızlı tecelli etmesini bekliyoruz.”

Suudi Arabistan’a askeri destek çağrısı

Ortadoğu’daki gelişmelere de değinen Bahçeli, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Antlaşması kapsamında Suudi Arabistan’a askeri destek verilmesini istedi.

Bahçeli, “Diplomasinin imkânları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır” diyerek Türkiye’nin Suudi Arabistan’ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteği sağlaması gerektiğini savundu.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Devlet Bahçeli MHP süreç Fon krizi
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