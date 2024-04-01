Bahçeli’den seçim açıklaması: “Millet, sosyal ve ekonomik sıkıntılarını paylaştı”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne dair değerlendirme yaptı.

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yurt genelinde bazı münferit hadiseler dışında huzur, güven ve sükunet ortamında tamamlandığını belirtti.

“Sandıktan çıkan karara saygımız tam”

Kesin olmayan sonuçların belli olduğunu, milli iradenin sandıkta tecelli ettiğini bildiren Bahçeli, şöyle devam etti:

“Elbette aziz milletimizin takdir ve tercihi başımızın üstündedir. Sandıktan çıkan demokratik karara saygımız da tamdır. 31 Mart seçimleri, Türk demokrasi hayatının yüksek bir standarda ulaştığını, bu konuda dünyaya örnek teşkil ettiğini adeta belgelemiştir. Aziz milletimizin sandık vasıtasıyla verdiği mesaj mühimdir. Milliyetçi Hareket Partisi bu demokratik mesajı almış, seçim sonuçlarının çok boyutlu değerlendirmesini yapmak üzere kolları sıvamıştır.

Ekonomik şikayetlerin toplumsallaşıp siyasal alana sirayetiyle tepkisellik dozu bir hayli fazla olan sonuçlar ülke genelinde tezahür etmiştir.

“DEM takviyeli Cumhuriyet Halk Partisi sivrildi”

Bunun yanında seçime katılım oranının da bir önceki seçimle mukayese edildiğinde düştüğü gözlemlenmiştir. 31 Mart seçimlerinde, önümüzdeki 5 yılın yerel yöneticileri belirlenmiştir. Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın çok cepheli mücadelesine karşılık DEM takviyeli Cumhuriyet Halk Partisinin konjonktürel kimi rahatsızlık ve memnuniyetsizlikten istifade ederek sivrildiği açıktır.

“Erken seçim yaygarası aymazlık”

Fakat Türkiye'yi yöneten iktidar değişmemiştir. Sanki iktidar değişikliği olmuş gibi dedikodu çıkaran, erken seçim yaygarası koparan, bu kapsamda akıl tutulması yaşayan çevrelerin şuursuzca hareket etmesi tek kelimeyle aymazlık ve ahlaki çarpıklıktır.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi görevinin başındadır. Her alanda atılım ve reform hamlelerine kararlılıkla devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan devletin başıdır ve desteğimiz sonuna kadar arkasındadır.

“Cumhur İttifakı, TBMM'de çoğunlukta”

Cumhur İttifakı'nın TBMM'deki sayısal ve siyasal çoğunluğu da herkesin malumudur. Bilinmelidir ki, Cumhur İttifakı istikbalin mimarı, Türk Devri'nin mihmandarı, yeni yüzyılın mihveri ve mihenk taşıdır. Günü kurtarma telaşına kapılanlarla geleceği kurma arayış ve amacında olanları Türk milleti müstesna ölçüde tefrik etmekte, bu çerçevede milli tarihimizin mecmuu seviyesinde bulunan Cumhur İttifakı'nı gönülden sahiplenmektedir.”

“Sosyal ve ekonomik sıkıntılar”

Bahçeli, milletin, yerel seçimler aracılığıyla sosyal ve ekonomik sıkıntılarını paylaştığını, gelecek günlerin gündem konusunu tayin ettiğini belirterek, "Egemenlik milletindir, yetki milletindir, siyasi istikrarı ekonomik istikrar ve gelişmişlikle perçinlemek hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

(AS)