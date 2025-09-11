Bahçeli’den “provokasyon” uyarısı: Uyanık olmak zorunluluk

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son dönemde gündeme gelen “suça sürüklenen çocuklar” tartışmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Çocukların suçla özdeşleştirilmesinin yanlış olduğunu belirten Bahçeli, “Çocuk demek masumiyet demektir. Çocuktan katil olmaz, ancak katil veya teröristin çocuk olarak gösterilmesi de çetin bir yanlıştır” dedi.

Ailevi, sosyal ve çevresel sorunların çocukların suça yönelmesinde etkili olduğuna dikkat çeken Bahçeli, İzmir Balçova ve Ankara Pursaklar’daki olayları örnek göstererek, “Çocukların istismarı vahim ve yakın bir tehdittir. İç ve dış odaklar, çocukları istismar aparatı olarak kullanmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Önümüzdeki günler provokasyona açık”

Açıklamasında isim vermeden CHP lideri Özgür Özel’i hedef alan Bahçeli, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Terörsüz Türkiye hedefine doğru emin adımlarla ilerlenirken, milli huzur ve asayiş ortamında gedik açmayı planlayan iç ve dış odaklara taşeronluk yapan hiç kimseye tahammül gösterilmemelidir.

Önümüzdeki günler her türlü provokasyona açık ve yatkındır. Sivil itaatsizlik çağrısı yapan, yabancı medyaya Türkiye aleyhine açıklamalar veren, kaybettiği siyasi itibar ve ahlakı sokakların karanlığında arayan kriz ve kaos meraklıları bu provokasyon ikliminin arayışındadır.”

Sosyal medyayı hedef aldı

Bahçeli, özellikle sosyal medyanın tehlikelerine işaret ederek şöyle dedi:

“Türkiye düşmanlarının farklı mecralara sızarak devşirdiği ya da devşirmeye çalıştığı suçlularla mücadele kıran kırana sürdürülmelidir. Bu süreçte uyanık olmak, tedbir ve temkin içinde hareket etmek siyasi, hukuki ve milli bir zorunluluktur.”

(EMK)