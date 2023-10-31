Bahçeli’den küfür eden Celal Adan’a destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın konuşmasının ardından küfür eden MHP’li Meclis Başkanvekili Celal Adan’a destek oldu.

Bugünkü grup konuşmasında, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye hak ettiği cevabı yüreklice veren Meclis Başkan Vekilimiz ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Celal Adan’ın isabetli sözleri aynısıyla bizim de sözümüzdür. Sayın Adan sahipsiz değildir, yalnız değildir; saldırılar, istifa çağrıları ve hakaretler ayaklarımızın altındadır ve hükümsüzdür.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin her mensubu doğruya doğru, yanlışa yanlış diyecek cesaret ve ahlaki tutarlılıktadır. Hiç kimse, hele hele Türkiye husumetini siyaset malzemesi yapan Türk ve Kürt düşmanlığından nemalanan azgın güruh bize usul ve üslup dersi veremez.”

Ne olmuştu?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın 26 Ekim’deki konuşmasının ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda MHP’li Meclis Başkanvekili Celal Adan, mikrofonunun açık olduğu bir sırada “P…venkler ya” dedi.

HEDEP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Meclis'te yaptığı basın toplantısında Adan'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi: “Hatibimiz Sırrı Sakık kanun maddesi üzerine konuşmasını tamamladıktan sonra Meclis Başkanvekili Celal Adan’ın mikrofonu kapalı sanarak hatibimizin arkasından ve grubumuzu hedef alarak kullandığı söz -ki buradan kullanmaktan haya duyarım- çok ağırdır ve parlamentonun saygınlığı açısından utanç vericidir.”

Saruhan Oluç: Küfür eden Meclis Başkanvekili istifa etmeli

HEDEP’ten Celal Adan protestosu: İstifa etmesini bekliyoruz

HEDEP milletvekilleri, MHP’li Meclis Başkanvekilinin istifa etmesini talep ederek Meclis’te eylem yaptı.

Sakık: “Merhamet sofrasında karın doyurmuyoruz, Celal Adan derhal istifa etmeli”

Konuyla ilgili bianet’e konuşan HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, “Şahsıma yönelik bir küfür olması bir şey ifade etmiyor. Bu küfür, Meclis’te, üstelik de bir partinin Meclis başkanvekili tarafından edildi. Önemli olan bu. Bu bir skandal; ama hâlâ mazeret bulmaya çalışıyorlar. Teknolojinin bu kadar geliştiği bir çağda bunun üzerini örtmek için ise çok fazla şansları yok. O yüzden de ses kayıtları düşer düşmez durumu inkâr etmeye başladılar. Arkasından troll’ler devreye girdi ve Celal Adan da o tweet’lerin hepsini retweet ederek sahiplendi. Asla çekindiği, utandığı bir halde değildi yani. Ki parlamentoda da AKP Grup Başkanvekili bir kadın, çıkıp bu küfrü savundu” dedi. (AS)