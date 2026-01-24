ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:00 24 Ocak 2026 10:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.01.2026 10:26 24 Ocak 2026 10:26
Okuma Okuma:  2 dakika

Bahçeli’den Ahmet Özer’e verilen hapis cezasına tepki

“İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nin mahut kararı sorunludur, adil ve hakkaniyet esaslarıyla tezat ve çatışmalıdır.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Bahçeli’den Ahmet Özer’e verilen hapis cezasına tepki
*Ahmet Özer ve Devlet Bahçeli, 13 Aralık 2025. (Fotoğraf: Ahmet Özer/X)

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahmet Özer’e verilen hapis cezasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Ahmet Özer’e “Kent Uzlaşısı”ndan 6 yıl 3 ay hapis cezası:
SERAF ÖZER: BABAMDAN TERÖRİST ÇIKARAMAZSIN
Ahmet Özer’e “Kent Uzlaşısı”ndan 6 yıl 3 ay hapis cezası:
23 Ocak 2026

Bahçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kararın, “evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiğini” ve “Terörsüz Türkiye gaye ve gayretiyle de taban tabana zıtlık taşıdığını” belirtti; “temyiz aşamalarında düzeltilmesi” temennisinde bulundu.

Ekim 2024’te görevden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, dün (23 Ocak) “Kent uzlaşısı” davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Özer hakkında bu dava kapsamında 14 Temmuz 2025’te tahliye kararı verilmişti. Ancak “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla 21 Ocak’ta verilen ikinci bir tutuklama kararı nedeniyle tahliye edilmemişti. Özer, 11 Kasım 2025’te tahliye edildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Terörsüz Türkiye” hedefi geride kalan son bir asrın en müessir atılım ve amacıdır. Barış, huzur, istikrar ve güvenlik Türk milletinin hem hakkı hem de tartışılmaz arzu ve arayışıdır. Bu kapsamda herkes ve hepimiz buna binaen hareket ve hizmetle mükellef olduğumuzu unutmamamız gerekmektedir.

Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer’e, “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçunun reva görülmesinden dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiği gibi “Terörsüz Türkiye” gaye ve gayretiyle de taban tabana zıtlık taşımaktadır. Bu kararın maşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi de yoktur.

İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nin mahut kararı sorunludur, adil ve hakkaniyet esaslarıyla tezat ve çatışmalıdır. Bu nedenle bahse konu mahkeme kararının temyiz aşamalarında düzeltilmesi, adaletin gerçek manada tecelli etmesi samimi dilek ve temennimdir. Türk hukuk sisteminin önyargılardan uzak şekilde, milli birlik ve beraberlik hissiyatına adli ve ahlaki destek vermesi akut beklentimizdir.

Haber Yeri
İstanbul
Ahmet Özer MHP istanbul 14. ağır ceza mahkemesi Devlet Bahçeli Kent uzlaşısı
