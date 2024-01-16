Bahçeli yine AYM'yi hedef aldı: Can Atalay kararının Meclis'te derhal okutulmasını istiyoruz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Gazi Parkı Davası hükümlüsü Can Atalay hakkında verdiği ikinci hak ihlali kararına tepki gösterdi.

AYM Başkanı Zühtü Arslan’ı hedef alan Bahçeli, konuşmasında şunları söyledi:

“AYM kararlarını uygulamamanın gerekçesi olmaz’ diyen Bay Zühtü'ye sormak isterim ki acaba şehitlerimizin dökülen kanlarının gerekçesini analarımızın gözyaşlarını izah edecek yürek sende ve senin gibi düşünen diğer mahkeme üyelerinde var mıdır? Sen yanlış mahkeme kararının derdindesin biz aziz vatanın derdindeyiz. Can Atalay ile ilgili kararın da Meclis'te derhal okutulmasını istiyoruz.”

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Asker ölümleri üzerinden CHP'yi hedef alan Bahçeli, "Terör ve bölücülük mağduru milletimizin güçlü iradesi demlenmiş CHP'den hesap sormaya yeterlidir. Bedel ödemiş, acı çekmiş, gözyaşlarını içine akıtmış, şehit tabutu kaldırmış şehit yakınlarının mecmuuyla, demlenmiş CHP'nin oyları arasında büyük bir fark ortaya çıkmalıdır" dedi.

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Konuşmasında 31 Mart yerel seçimlerine de değinen Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'na yüklendi ve şöyle konuştu: "Mevsimlik belediye başkanlığı yapan, politikada ayak oyunları ile meşgul şahsa İstanbullu kardeşlerimin son yapacağı, tezkeresini ellerine tutuşturup Saraçhane'den yollamaktır. Sonrasında nereye gidiyorsa gitmeli. Bir daha da İstanbullunun yıllarını çalmaya cesaret etmemelidir. Diğer şehirlerin de makus tarihi Cumhur ile değişecektir. Vatanımızın her köşesinde milletimiz ile buluşacağız. Yerel yönetimlerdeki ölü toprağını kaldırıp fetret devrine son vereceğiz."

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Bahçeli, sanatçı Zülfü Livaneli'yi de bir programda yaptığı "31 Mart, tarih kaydığı için aynı gün değil gerçi ama yine de sembolik 31 Mart… Yerel seçimlerde ya gerici ordular, avcı taburları ya da hareket ordusu kazanacak" açıklaması üzerinden hedef aldı.

Bahçeli, "Neymiş 31 Mart seçimlerinde ya gerici ordular, avcı taburları ya da hareket ordusu kazanacakmış. Bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de gerici ordu değil, kahraman TSK vardır ve düşman çatlatmaktadır. Bunlar Türkiye karşıtlığında buluşan, millete en ağır hakaretleri reva gören, sandığı küçümseyen yeni yetme yobaz zihniyetlerdir. Millete gerici demek küfürdür. Millete gerici demek, Türkiye'ye geriden bakmaktır" dedi.

(RT)