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Yayın Tarihi: 23 Haziran 2025 13:20
 ~ Son Güncelleme: 23 Haziran 2025 13:24
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Bahçeli: Yeni bir dünya savaşı kapıda, hedef Türkiye olabilir

Bahçeli, bölgedeki barış ve istikrarın uzun süredir pamuk ipliğine bağlı olduğunu belirterek, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını “vahşet” olarak tanımladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bahçeli: Yeni bir dünya savaşı kapıda, hedef Türkiye olabilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İran ile İsrail arasında tırmanan gerilim ve ABD'nin çatışmalara dahil olmasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Bahçeli, yaşanan gelişmeleri “yeni bir dünya savaşının habercisi” olarak nitelendirdi, Hürmüz Boğazı’nın kapatılması kararının ise felaketin fitilini ateşleyeceğini söyledi.

“Dünya savaşının ağları örülüyor”

Bahçeli, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

Bahçeli, bölgedeki barış ve istikrarın uzun süredir pamuk ipliğine bağlı olduğunu belirterek, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını “vahşet” olarak tanımladı. ABD'nin İran’a yönelik hava saldırılarını ise “skandal ve sorumsuz bir hamle” olarak değerlendirdi.

“Maalesef yeni bir dünya savaşının ağları kademe kademe örülmekte. Uluslararası sistemin sorun çözme kabiliyeti çarpık çıkar ilişkileri yüzünden felce uğramıştır,” diyen Bahçeli, İsrail’i “dünya barışını tehdit eden bir vandallık” ile suçladı.

“ABD güvenilmez bir aktöre dönüştü”

Bahçeli, ABD’nin bölgedeki tutumunu çifte standartlı ve samimiyetsiz olarak tanımlayarak, “Savaşları bitirme sözü veren ABD Başkanı’nın yeni savaşlar başlatması derin bir çelişkidir,” dedi. İsrail’in nükleer programına dair hiçbir eleştirinin gelmemesine rağmen İran’a yönelik baskının artmasının ise adaletsizlik olduğunu söyledi.

“Türkiye hedef alınmak isteniyor”

Bölgedeki gelişmelerin doğrudan Türkiye’yi hedef aldığını savunan Bahçeli, “Irak, Suriye ve İran’dan sonra sıranın kime geleceğini kestirmek zor değil. Türkiye’nin egemenliği ve tarihi birikimi her türlü saldırının üzerindedir,” ifadelerini kullandı.

Muhalefete çağrı: “Sorumlu siyaset şart”

CHP ve diğer muhalefet partilerine seslenen Bahçeli, milli güvenliğin korunması için “iftiradan, yalandan ve hamasetten uzak bir siyaset anlayışına ihtiyaç olduğunu” vurguladı. Medyada yer alan bazı açıklamaların da “devleti hedef alan sorumsuzluklar” içerdiğini belirterek uyarılarda bulundu.

“Tarihi Şark Meselesi yeniden gündemde”

Bahçeli, açıklamasının sonunda yaşanan gelişmelerin “Hilal ile Haç mücadelesi” ve “Tarihi Şark Meselesi” kapsamında okunması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin bu süreçte “bir barış ve direniş odağı” olarak hedef alındığını savunarak, “Kim Türkiye’ye karşı senaryo yazıyorsa, Türk milleti buna karşı koymaya muktedirdir” dedi.

Bahçeli, Türkiye’nin iç barışını bozmaya yönelik her girişimin boşa çıkarılacağını ve MHP ile Cumhur İttifakı’nın milli birlikten taviz vermeyeceğini vurguladı.

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(EMK)

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